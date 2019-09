MRPiPS: szacowana stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,2 proc.

Szacowana stopa bezrobocia na koniec sierpnia wyniosła 5,2 proc. i nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze wstępnych danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 r. wyniosła 866,7 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2019 r. spadła o 1,7 tys. osób, tj. o 0,2 proc.



Szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia br. 5,2 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się. Oznacza to, że stopa bezrobocia w sierpniu tego roku była o 0,6 punktu procentowego niższa niż rok temu. Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia była o prawie 92 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 9,6 proc.).



"Mamy więc do czynienia ze słabszą dynamiką spadku rok do roku niż w 2018 r. Wówczas w sierpniu liczba bezrobotnych była o 15,6 proc. niższa niż w końcu sierpnia 2017 r. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz ostatni niższy niż obecnie poziom bezrobocia liczony w liczbie osób bezrobotnych zanotowano w sierpniu 1990 r." – ocenia wiceminister Stanisław Szwed.



Liczba bezrobotnych w sierpniu spadła w dziewięciu województwach. Największy spadek odnotowano w woj. śląskim - o 1,6 proc. W siedmiu województwach (mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) nastąpił nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych oscylujący w granicach od 0,1 proc. do 1,4 proc.



Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 proc.) utrzymuje się nadal w woj. wielkopolskim, najwyższa - w woj. warmińsko-mazurskim (8,7 proc.).