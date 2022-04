Elon Musk przejął duży, ponad 9-procentowy pakiet udziałów platformy społecznościowej Twitter. Wartość jego akcji to 2,89 mld USD - informuje CNBC.

Dyrektor generalny Tesli ujawnił się jako udziałowiec Twittera w zgłoszeniu regulacyjnym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Elon Musk nabył 73 486 938 akcji Twittera, co stanowi 9,2 proc. kapitału spółki. Według ceny z piątkowego zamknięcia, wartość tego pakietu to 2,89 mld USD.