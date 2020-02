Na giełdach w Europie wzrosty indeksów

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną. Nastroje wśród inwestorów poprawiły się po działaniach podejmowanych przez chiński rząd, który walczy z epidemią koronawirusa, informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 0,1 proc. Zwyżkom przewodzi sektor spółek technologicznych. Tanieją walory firm surowcowych i energetycznych z powodu obaw o spadek popytu.



Akcje spółki Ingenico zyskują 9,9 proc., najmocniej od roku, po ofercie przejęcia przez Worldline za 7,8 mld euro.



K+S zwyżkuje 3,2 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj" przez analityków M.M.Warburg.



Siemens Healthinners traci 8,4 proc. - najmocniej od marca 2018 r. - w reakcji na niższy od prognoz EBIT za I kw. EBIT spadł o 11 proc. do 484 mln euro wobec szacowanych przez analityków 568 mln euro.



Stabilus tanieje o 6,7 proc. po rozczarowujących wynikach kwartalnych. Skorygowany EBIT w I kw. wyniósł 30,0 mln euro wobec prognoz 34,3 mln euro.



Kontrakty na 3 najważniejsze indeksy w USA rosną po 0,30-0,50 proc. W Azji Nikkei 225 stracił 1,01 proc., a SCI w Chinach zniżkował o 7,7 proc.



Chińskie rynki wznowiły działanie po noworocznej przerwie, która miała trwać od 24 do 31 stycznia, ale przedłużono ją do 2 lutego - ze względu na rozprzestrzenianie się groźnego wirusa.



W poniedziałek bank centralny Chin obniżył stopę reverse repo o 10 pb. Chiński juan osłabił się o 1 proc. wobec USD do powyżej 7 juanów za dolara.



W weekend chiński bank centralny podał, że wesprze rynki pieniężne 21,7 mld dolarów, i jednocześnie też wskazał, aby banki wzmogły akcję kredytową w celu ograniczenia wpływu koronawirusa na rynek.



W Chinach nadal w tym tygodniu nie będzie działać 2/3 gospodarki, bo wiele prowincji wprowadziło nadzwyczajne działania przedłużając noworoczną przerwę, aby powstrzymać roznoszenie groźnego wirusa.



Eksperci Bloomberg Intelligence szacują, że skutki koronawirusa w gospodarce Chin mogą być najbardziej widoczne w II kwartale. Biorąc pod uwagę dane dot. SARS w 2003 r. jako wskaźnik bazowy, chiński PKB może być niższy z powodu epidemii koronawirusa o 2-3 proc. w ujęciu rocznym.



W Chinach kontynentalnych władze potwierdziły do tej pory ponad 17 tys. zakażeń, a 361 osób zmarło. Dotychczas pojawiły się doniesienia o jednej ofierze śmiertelnej poza Chinami kontynentalnymi – na Filipinach.



Dziesiątki krajów i linii lotniczych ograniczyły podróże, a do 31 stycznia zostało odwołanych prawie 3,1 tys. lotów, pomimo że Światowa Organizacja Zdrowia (WTO) wskazała, że takie ograniczenia nie są konieczne.



"W krótkiej perspektywie - wszystko zależy od rozprzestrzeniania się koronawirusa" - mówi Lippo Suominen, główny strateg zarządzający aktywami w fińskim FIM.



"Oczekuje się, że wpływ wirusa na rynki może być tymczasowy. Jeśli koronawirus nie będzie bardziej niebezpieczny niż wirusy podczas poprzednich epidemii, to za kilka tygodni znów wrócimy do analizowania innych czynników bazowych ważnych dla rynków" - dodaje.



Na rynku walutowym euro wyceniane jest po 1,1076 USD, niżej o 0,1 proc. Japoński jen słabnie o 0,2 proc. do 108,53 za 1 USD



Brytyjski funt traci 0,4 proc. do 1,3147 USD - o północy z piątku na sobotę W.Brytania opuściła Unię Europejską.



Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,53 proc. - wyżej o 2 pb, niemieckich 10-letnich papierów skarbowych wynosi -0,44 proc., stabilnie.



Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 0,3 proc. do 51,39 USD/b.



Złoto jest po 1.577,82 USD za uncję, niżej o 0,7 proc.



Miedź na LME w Londynie w kontraktach 3-miesięcznych drożeje o 0,6 proc. do 5.600,50 USD za tonę.



Inwestorzy wkrótce poznają końcowe wskaźniki PMI za styczeń w przemyśle m.in. we Francji, Niemczech, strefie euro i W.Brytanii.