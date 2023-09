Na pomoc młodzieży w kryzysie psychicznym

Fundacja Adamed we współpracy z Fundacją Życie warte jest rozmowy stworzyła program Wspierająca Szkoła, którego celem jest budowanie pomocnego otoczenia dla młodych ludzi w kryzysie psychicznym.

Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że najmłodsi Polacy coraz częściej targają się na własne życie. W 2022 r. odnotowano ponad 2 tys. takich prób wśród osób do 19. roku życia. Natomiast z raportu serwisu Życie warte jest rozmowy wynika, że między 2021 i 2020r. liczba zachowań samobójczych wzrosła o 77 proc., a śmierci samobójczych o 19 proc.Dlatego tak ważna jest profilaktyka i wiedza na pierwszych frontach wsparcia – czyli w szkołach i w domach.

Pilotażowy projekt

W odpowiedzi na wyzwania związane z pogarszającym się stanem psychicznym młodzieży Fundacja Adamed, nawiązała współpracę z ekspertami z dziedziny zdrowia psychicznego działającymi w serwisie Życie warte jest rozmowy. Rezultatem tego partnerstwa jest uruchomiony z początkiem nowego roku szkolnego pilotażowy projekt Wspierająca Szkoła. Inicjatywa zyskała patronat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Partnerem jest Adamed Pharma.

– Po pandemii problem pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to wyzwanie dla nas jako społeczeństwa. Wspólnie z ekspertami merytorycznymi stworzyliśmy program Wspierająca Szkoła, by budować wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców świadomość dotyczącą stanu psychicznego dzieci i młodzieży. Będziemy działać prewencyjnie i zapobiegać próbom samobójczym, bo przecież część z nich może zakończyć się tragicznie. Udostępniamy nauczycielom i rodzicom wiedzę i narzędzia, by skutecznie zapobiegali zachowaniom samobójczym wśród młodych. Placówki szkolne uczestniczące w programie zyskają miano Wspierającej Szkoły – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Prezes Fundacji Adamed.

Niezbędna profilaktyka

Projekt jest skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stawia na poszerzanie wiedzy z dziedziny zdrowia psychicznego z zachowaniem szczególnej wrażliwości na syndromy zachowań przedsamobójczych. Uczy, jak być wsparciem dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielać.

– Jesteśmy dumni, że wspólnie z Fundacją Adamed możemy realizować tak ważny społecznie projekt. Program nie tylko skupia się na wsparciu uczniów, lecz także edukuje nauczycieli i rodziców w kwestii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. To ważny krok w kierunku prewencji i budowania zdrowego środowiska dla najmłodszych, w którym mogą się rozwijać bezpiecznie i pewnie – mówi dr n. hum. Halszka Witkowska, pomysłodawczyni i koordynatorka inicjatywy Życie warte jest rozmowy, współorganizatora programu Wspierająca Szkoła.

Wsparcie dla szkół

Z raportu z badań przeprowadzonych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 11-14 sierpnia 2023 r. na zlecenie Adamed Pharma wynika, że 54 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że polskie szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych. Co więcej, tylko 27 proc. rodziców potwierdziło, że szkoły, w których uczą się ich dzieci, organizowały spotkania z w sprawie zdrowia psychicznego uczniów, np. na temat przeciwdziałania samobójstwom lub walki z depresją. Nie dziwi więć, że aż 86 proc. respondentów wskazuje, że konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży.

Pierwsze warsztaty i działania edukacyjne rozpoczną się wkrótce w pięciu wybranych placówkach w ramach pilotażu tego projektu. Szkoła, która skorzysta z pełnego pakietu oferowanego w programie otrzyma Certyfikat Wspierająca Szkoła.