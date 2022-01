Akcje Ten Square Games warte 130 mln zł wystawione na sprzedaż

Dwóch założycieli Ten Square Games, Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal, po raz kolejny wystawia na sprzedaż pakiet akcji spółki. W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oferują 365 088 akcji, które stanowią około 5 proc. w kapitale producenta gier. Wartość tego pakietu według ceny z wtorkowego zamknięcia to blisko 130 mln zł.

Maciej Popowicz oferuje do sprzedaży w ABB 243 382 akcje, stanowiące ok. 3,33 proc. udziału w kapitale zakładowym, a Arkadiusz Pernal 121 706 akcji stanowiących ok. 1,66 proc.

W skład konsorcjum plasującego akcje sprzedawane w ABB wchodzą Dom Maklerski Banku Handlowego oraz Citigroup Global Markets Europe AG jako globalni koordynatorzy.

„Zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie inwestorami w spółce i razem z pozostałymi członkami porozumienia akcjonariuszy spółki zawiązanego w dniu 29 października 2019 r. i zmienionego w dniu 9 lipca 2020 r., dalsze strategiczne wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju” – czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży liczby akcji sprzedawanych wskazanej powyżej Maciej Popowicz będzie posiadać akcje Ten Square Games reprezentujące ok. 18,78 proc. ogólnej liczby akcji i głosów w spółce, a Arkadiusz Pernal ok. 9,39 proc.

W związku z ABB akcjonariusze zobowiązali się do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży.