Najdrożej w stolicy, najtaniej w Zielonej Górze

Wzrost udziału wkładu własnego z 10 do 20 proc., jakiego żądają banki, to główny powód, dla którego przy zakupie nowego mieszkania trzeba mieć obecnie o ponad 50 proc. więcej gotówki niż rok temu.

HRE Investment wyliczył na podstawie danych NBP i portalu Kalkulatory budowlane, że za 30-metrową kawalerkę w dużym mieście w połowie 2019 r. trzeba było zapłacić 236 tys. zł, a dziś jest to 251 tys. (wzrost o 7 proc.), natomiast wysokość wkładu własnego przy jej zakupie wzrosła z 23,6 do 50,3 tys. zł. Koszt wykończenia w popularnym standardzie przy wykorzystaniu materiałów z niższej półki i bez uwzględniania ceny mebli wynieść może około 35 tys. zł, a w roku ubiegłym było to około 30 tys. zł (wzrost o ponad 14 proc.).