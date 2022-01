Najmniej zarabiający ruszą po podwyżki

Co trzeci Polak ze względu na rosnącą inflację szuka sposobu na to, żeby podnieść swoje wynagrodzenie – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Najczęstsza strategia to szukanie dodatkowej pracy, następnie zmiana firmy, a dopiero na końcu rozmowa o podwyżce z aktualnym pracodawcą.

Bez względu na wybraną strategię, już niedługo część Polaków upomni się o wyższą pensję. Eksperci Personnel Service wskazują, że w pierwszej kolejności będą to osoby najmniej zarabiające, w tym m.in. sprzątaczki, pracownicy magazynu czy sektora HoReCa. To właśnie ich możliwości zakupu podstawowych dóbr spadną przez wyższe ceny m.in. prądu, gazu czy żywności. To napędzi spiralę płacowo-cenową.