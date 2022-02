Wysoki koszt energii i praw do emisji CO2 zmusił Slovalco do ograniczenia mocy produkcyjnych aluminium do ok. 60 proc., informuje Reuters.

Spółka, której większościowym akcjonariuszem jest norweski koncern Norsk Hydro, to jedyna w Europie środowej huta aluminium o zdolnościach produkcyjnych sięgających 175 tys. ton produktów aluminiowych rocznie.