Nastroje w strefie euro uległy pogorszeniu

W sierpniu po raz pierwszy w tym roku spadło zaufanie do gospodarki strefy euro. To rezultat zakłóceń w łańcuchu dostaw i wzrastającej fali nowych zachorowań na Covid-19. Rosną natomiast obawy związane z dynamizującą się presją inflacyjną.

Opracowywane przez Komisję Europejską wskaźniki wskazały pogorszenie nastrojów we wszystkich badanych obszarach w tym przemyśle, usługach i na poziomie konsumentów.

Ogólny indeks nastrojów w gospodarce obniżył się w sierpniu 2021 r. do 117,5 pkt z rekordowych 119,0 pkt miesiąc wcześniej.

Dalszemu osłabieniu podał się z kolei wskaźnik zaufania konsumentów, który opadł do -5,3 pkt z -4,4 pkt w lipcu.

Ekonomiści podkreślają, że do pogorszenia perspektyw doszło w ostatnich tygodniach. Powodem są niedobór surowców, szybko rosnące koszty i wąskie gardła w transporcie, które negatywnie przekładają się na poziomy produkcji i dostawy. Poważnym czynnikiem ryzyka, szczególnie dla sektora usług, jest rosnąca ponownie liczba infekcji koronawirusem, która grozi koniecznością przedłużania lub wprowadzania nowych blokad. Indeks nastrojów w usługach obniżył się w sierpniu do 16,8 pkt z 18,9 pkt w lipcu po korekcie z 19,3 pkt. Mediana prognoz zakładała spadek, ale zdecydowanie niższy, do 18,7 pkt.

Mimo obserwowanych zagrożeń, Europejski Bank Centralny pozostaje optymistą i szacuje tegoroczny wzrost PKB w strefie euro w okolicach 4,6 proc.