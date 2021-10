Naszyjnik wart 20-25 mln zł zostanie sprzedany w Polsce

Na rynku sztuki najważniejszy jest czwarty kwartał – wtedy domy aukcyjne pokazują najciekawsze obiekty. Nie inaczej jest u nas: 19 października 2021 r. w siedzibie Desy Unicum w Warszawie zaprezentowano naszyjnik Julia zaprojektowany przez Marca Newsona dla francuskiej marki Boucheron. Od 22 do 26 października 2021 r. będzie wystawiony do oglądania, a w listopadzie zostanie sprzedany w drodze prywatnego przetargu.

Dzieło australijskiego projektanta Marca Newsona i paryskiego domu jubilerskiego Boucheron powstało w 2009 r. i nie weszło do produkcji seryjnej. Naszyjnik Julia został stworzony na miarę z białego złota, w którym osadzono 423 diamenty różnej wielkości i 1739 szafirów ułożonych zgodnie z wielkością i natężeniem barwy. Ciemne szafiry przechodzą łagodnie w coraz jaśniejsze, aż dochodzą do błyszczących diamentów. W środkowej części naszyjnika znajduje się największy diament ważący 2,5 karata. Kamienie oprawiono w taki sposób, że każdy z nich wygląda, jakby unosił się w powietrzu. Nic dziwnego, że praca nad naszyjnikiem trwała ponad 1500 godzin.

– Biżuteria marki Boucheron sprzedawana jest w największych domach aukcyjnych na świecie, a jej ceny sięgają kilku milionów euro. To, że projekt Marca Newsona pojawił się w Desie Unicum, pokazuje, jak szybko rośnie i zmienia się nasz rynek – twierdzi Agata Szkup, prezes Desy Unicum.

Naszyjnik Julia prezentowany był m.in. na pokazie Karla Lagerferda i wystawie w Museum of Art and Design w Nowym Jorku. Potem trafił do prywatnej kolekcji. W listopadzie zostanie sprzedany w Desie Unicum podczas tzw. private sale. Transakcja objęta jest tajemnicą. Oferty przyjmowane będą do 5 listopada. Cena może przekroczyć rekordowe 20 mln zł – to jedna z najdroższych prac jubilerskich marki Boucheron. Jeszcze nigdy w historii polskiego rynku nie sprzedano biżuterii o takiej wartości.

Naszyjnik został nazwany na cześć słynnego matematyka Gatina Julii.

– Okazuje się, że matematyka i sztuka mogą mieć ze sobą sporo wspólnego. Inspiracją Newsona była fascynacja geometrią fraktalną, czyli przyciągającym wzrok zbiorem wzorów-fraktali, w szczególności Zbiorem Julia odkrytym przez Gastona Julię na początku XX w. Również w naszyjniku australijskiego projektanta kamienie niczym cząsteczki układają się w piękne zbiory i są ułożone zgodnie z wielkością i natężeniem barwy, ujmują delikatnością i klasą. Mimo lekkiej konstrukcji naszyjnik jest dopracowany w najmniejszym szczególe – mówi Agata Szkup.

Naukowcy nazywają fraktalami obiekty, których fragmenty w powiększeniu wyglądają podobnie jak całość. Ich strukturę odkryto m.in. w białkach, graniach gór, plamach słonecznych, a nawet w obrazach Jacksona Pollocka. Wzory fraktali są atrakcyjne wizualnie i intrygują powtarzającą się strukturą.

Marc Newson uznawany jest za ikonę sztuki użytkowej. Magazyn „Time” zaliczył go do 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Projektuje kabiny samolotów, meble, biżuterię i odzież. Sławę przyniosła mu współpraca z markami Apple, Louis Vuitton, Montblanc, Hermès, Nike, Hennessy czy Dom Pérignon. Jego prace znajdują się w stałych kolekcjach Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMa) w Nowym Jorku, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie czy Centrum Pompidou w Paryżu. Designerskie dzieła Newsona są poszukiwane przez kolekcjonerów z całego świata.