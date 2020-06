Nauczyliśmy się robić gry

Mistrzowie porcelany w pętli Möbiusa

Wolność to trudniejsze wyzwanie niż bogactwo, prestiż, pozycja czy fejm — uważają Natalia Gruszecka i Jakub Kwarciński, właściciele studia Ende. Bo niezależność to ryzyko. A ryzyko to przypadek. Albo łut szczęścia.