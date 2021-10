Nawet w czasie pandemii warto postępować etycznie

Komentarz partneraNawet w czasie pandemii warto postępować etycznieWioletta Kandziakdyrektor wykonawczy ds. kadr PKN ORLENWe współczesnym, szybko zmieniającym się świecie poszanowanie wartości etycznych w biznesie ma realny wpływ zarówno na pozycję rynkową firmy, jak i na środowisko pracy, relacje międzyludzkie oraz motywację, samopoczucie i zdrowie psychiczne współpracowników.Etyka powinna być podstawą działań każdej organizacji, o czym wszyscy przekonaliśmy się szczególnie w okresie pandemii. Szczególnie odpowiedzialni za kształtowanie etycznej kultury w firmie są liderzy biznesu, którzy mają ogromny wpływ na kształtowanie etycznych postaw w całej branży.Etyczne postępowanie zawsze się opłaca. Nie tylko może wpłynąć na wzrost kursu akcji ale jak pokazują dane – firmy zaliczane do grupy spółek Ethisphere’s Ethics Index w latach 2016-2021 uzyskały stopy zwrotu wyższe o ponad 7 punktów procentowych. Z kolei nieetyczne zachowania skutkują poważnymi konsekwencjami, takimi jak utrata wizerunku czy spadek zaufania i przychodów, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas.W Grupie ORLEN funkcjonowanie systemu etycznego jest działaniem o charakterze strategicznym, niezależnym od sytuacji gospodarczej czy też ewentualnej sytuacji kryzysowej - jak np. pandemia. Dla PKN ORLEN liczą się nie tylko wyniki ale przede wszystkim to, w jaki sposób działamy. Dlatego w czerwcu 2020 r. został powołany Zespół ds. Etyki, odpowiedzialny za umacnianie standardów etycznych wśród pracowników PKN ORLEN. Ponadto,w ramach ujednolicania systemu etycznego w spółkach Grupy ORLEN, został wdrożony nowy „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN” oraz wybrani zostali Rzecznicy ds. Etyki, którzy stoją na straży przestrzegania wartości i budują świadomość standardów etycznych poprzez rozpatrywanie pytań, wątpliwości bądź naruszeń Kodeksu etyki, szkolenia i komunikację.W PKN ORLEN odpowiedzialność za budowanie etycznego środowiska pracy spoczywa na każdym pracowniku. Szczególną rolę odgrywa kadra zarządzająca, odpowiedzialna za budowanie świadomości oraz promowanie i wspieranie etycznych postaw. Dając dobry przykład własnym postępowaniem oraz tworząc przyjazne warunki pracy w zespole, wzmacniamy wzorce etyczne. Nasze relacje opieramy na uczciwości, szacunku, współpracy i dialogu.Respektowanie wartości i zasad etycznych jest filarem naszej działalności - budujemy markę ORLEN na solidnych etycznych fundamentach. Takie podejście sprzyja efektywnej współpracy między pracownikami, a także umacnianiu partnerskich relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Działania, które realizujemy w zakresie etyki spełniają standardy międzynarodowe, o czym świadczą rokroczne wyróżnienia w ramach certyfikacji World Most Ethical Company, którą otrzymujemy już od 8 lat.