NCBR pomoże remontować statki

Spółki z grupy Net Marine planują zbudować pływający dok. Innowacyjny projekt może liczyć na 23 mln zł dotacji.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) krytycznie oceniało dotychczas wykorzystanie funduszy na innowacje w branży stoczniowej z programu InnoShip. Z 320 mln zł przedsiębiorcy wykorzystali tylko 17,5 proc. Perturbacje pojawiają się także w programach związanych z inwestowaniem w start-upy

Stoczniowe statystyki mogą nieco się poprawić. NCBR przedstawił niedawno listę rankingową Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, uwzględniającą inwestycje planowane przez małe i średnie firmy. Jeden z największych projektów, który może być z niego finansowany, dotyczy prac badawczo-rozwojowych związanych z kompleksowym remontowaniem jednostek pływających „z wykorzystaniem innowacyjnego, mobilnego doku”.

Nowa stoczniowa grupa inwestuje w innowacje

Wartość projektu została oszacowana na 45,3 mln zł, a NCBR dołoży 23,5 mln zł. Wniosek złożyła firma Astillero z grupy Net Marine. To podmiot rozwijający od kilku lat działalność m.in. na rynku remontowania statków oraz lądowych obiektów petrochemicznych itp. Jego udziałowcem jest Przemysław Mańkowski. Dwie dekady temu był menedżerem firmy Ship Service z grupy PKN Orlen, a obecnie rozwija działalność m.in. na rynku stoczniowym. Niedawno np. Net Marine kupiła aktywa szczecińskiej stoczni Pomerania, która wraz z Astillero będzie uczestniczyć w finansowaniu budowy doku. „Spółka zawarła porozumienie o współpracy z firmą Stocznia Pomerania (…). Współpraca dotyczyć ma uczestnictwa w kosztach (…) w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na budowę mobilnego doku” — czytamy w sprawozdaniu z działalności Astillero za 2020 r.

Przemysław Kopczyński, mniejszościowy udziałowiec Astillero i prezes Pomeranii, na razie nie ujawnia szczegółów. Więcej informacji grupa będzie mogła przekazać być może za miesiąc.

Kierunek na inwestycje: Prywatne stocznie, np. gdańska grupa Remontowa, dotychczas dobrze radziły sobie na rynku naprawy i modernizacji statków. W tym segmencie planuje rozwijać biznes także Net Marine. Państwowym podmiotom wiodło się gorzej, ale obecnie szczecińska Gryfia planuje budować dok, by poprawić jakość usług. materiały prasowe

Środowisko i pandemia wymuszają popyt na usługi remontowe

— Dzięki rozbudowie potencjału możemy zachęcić nowych klientów do skorzystania z usług polskich stoczni. Zapotrzebowanie jest duże, a będzie jeszcze rosło. Ze względu na coraz ostrzejsze normy ochrony środowiska armatorzy muszą używać paliw niskoemisyjnych lub stosować płuczki spalin, co wymaga przeprowadzenia prac remontowych związanych z modernizacją napędów. Pandemia skutkuje także zaostrzeniem norm sanitarnych, co będzie wymuszać przebudowę czy wprowadzenie nowych rozwiązań i w promach, i w wycieczkowcach, które także, przynajmniej w części, będą wykonywać stocznie remontowe w Polsce — mówi Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich.