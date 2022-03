Netflix stworzy w Warszawie regionalny hub

Netflix otworzy w Warszawie biuro, które ma być hubem dla regionu środkowej i wschodniej Europy, obejmującym działalność produkcyjną amerykańskiego giganta streamingu w Polsce, Rumunii, Czechach, Chorwacji oraz na Ukrainie i Węgrzech, pisze The Hollywood Reporter.

Netflix podkreśla, że stworzenie hubu w Polsce to „kolejny kamień milowy naszej podróży w środkowej i wschodniej Europie, przybliżający nas jeszcze bardziej do naszych członków i partnerów kreatywnych”. Firma obecna w Polsce od kilku lat szacuje swoje inwestycje w polskie produkcje na 490 mln zł. W całym regionie miał stworzyć ok. 2,6 tys. miejsc pracy.