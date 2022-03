Z powodu napaści Rosji na Ukrainę duńska sieć Netto zdecydowała o wstrzymaniu sprzedaży rosyjskich produktów w sklepach w Niemczech, Danii i Polsce, informuje thelocak.dk.

Właściciel supermarketów Netto poinformował, że wstrzymał sprzedaż rosyjskich produktów już w sobotę. Decyzja dotyczy także należących do niego sieci hipermarketów Fotex i Bilka. Obejmie ok. 20 produktów, m.in. wódkę, wyroby czekoladowe i pastę do zębów.