Nie lubisz kolejek? Piotr i Paweł ma rozwiązanie

Nie wykładasz produktów przy kasie, nie wyjmujesz portfela, tylko wychodzisz. Zakupy mijają szybko i wygodnie. To nie sen. Rewolucja dokonuje się na naszych oczach.

Otwarcie prototypowego sklepu Amazon Go w USA na początku roku było głośne na całym świecie. Można tam wziąć produkty z półki i wyjść, a system ściągnie płatność z karty konkretnego klienta. Ta technologia wciąż jest jednak jeszcze w fazie testów i z wieloma ograniczeniami — np. podanie innej osobie produktu dolicza go do naszego rachunku, nie można byłoby też kupować produktów na wagę, alkoholu czy papierosów.

LEPIEJ NIŻ AMAZON

Użycie aplikacji w smartfonie do zakupów w fizycznym sklepie to również idea polskiej sieci Piotr i Paweł. Z tym że jej rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i pozwala zrobić w przyjazny i szybki sposób pełne zakupy w tradycyjnym supermarkecie. Wszystko, czego potrzebuje klient, to smartfon ze skonfigurowaną aplikacją „Skanuj i Kupuj” sieci Piotr i Paweł. Aby zawsze była ona gotowa do użycia, sieć Piotr i Paweł oferuje swoim klientom wypożyczenie powerbanków na czas zakupów.

Aby zrobić zakupy, wystarczy przy pomocy aplikacji „Skanuj i Kupuj” zeskanować smartfonem kody kreskowe produktów wkładanych do koszyka, by następnie — już wychodząc ze sklepu — jedynie zaakceptować płatność. Bez stania w kolejce, bez wykładania zakupów przy kasie i ponownego pakowania do koszyka, bez kontaktu z kasjerem, a nawet bez potrzeby posiadania przy sobie portfela. By sfinalizować zakupy w aplikacji „Skanuj i Kupuj”, potrzeba jedynie smartfona — bez konieczności wyciągania gotówki czy karty płatniczej.

To rewolucja na miarę zmiany tradycyjnego modelu zakupowego zza lady na samoobsługowy — przy czym obecnie to Polacy wyznaczają trendy. O ile bowiem sklepy samoobsługowe powstały w USA w latach 30. XX w., to w Polsce pierwszy sklep samoobsługowy powstał w Białymstoku w 1956 roku, a pierwszy supermarket, jakim był warszawski Supersam, w 1962 roku. Tymczasem obecnie wśród liderów innowacji technologicznych jest polska sieć Piotr i Paweł, która nie tylko oferuje zakupy poprzez sklep internetowy, ale również dba o wygodę zakupów w sklepach stacjonarnych.

— Po ponad 60 latach od uruchomienia w Polsce pierwszego sklepu samoobsługowego za sprawą sieci Piotr i Paweł nastąpił wreszcie jakościowy przełom w modelu robienia zakupów — podkreśla Marek Miętka, prezes sieci Piotr i Paweł.

Jak wskazują badania przeprowadzone na zlecenie Mastercard, ponad 70 proc. Polaków jest niezadowolonych z kolejek do kas, a aż blisko połowie zdarzyło się zrezygnować z zakupów, kiedy widzieli zbyt dużą kolejkę. W naturalny sposób konsumenci nie mają również ochoty wracać po produkt, który zapomnieli włożyć do koszyka, jeżeli wiązałoby się to z ponowną wizytą przy kasie. Kolejki powodują po prostu frustrację i zniecierpliwienie, są niepotrzebną stratą czasu.

— Dla sieci Piotr i Paweł najważniejsi są klienci, dlatego dbamy o wygodę zakupów — podkreśla prezes Miętka. Co ważne, klienci nie są przekierowywani do zewnętrznych aplikacji czy wirtualnych portfeli, a dane karty płatniczej nie są zapisywane w aplikacji. Bezpieczeństwo rozliczeń zapewnia należąca do 140 banków firma SIX Payment Services.

— Cieszymy się, że możemy być partnerem pionierskiego na polskim rynku projektu, pozyskując cenne doświadczenia do realizacji kolejnych podobnych wdrożeń, wpisujących się w trend digitalizacji branży handlu detalicznego — mówi Sebastian Ramatowski, odpowiedzialny za obszar innowacji w SIX Payment Services.

START W PIĘCIU MIASTACH

Wprowadzenie systemu „Skanuj i Kupuj” z wbudowanymi płatnościami to również dobra wiadomość dla osób, które z jakiegokolwiek powodu nie będą korzystać z aplikacji mobilnej. Ominięcie kas przez pozostałych klientów zmniejszy bowiem czas oczekiwania do obsługi przez tradycyjnego kasjera. Ceniona za najwyższą jakość produktów i obsługi sieć Piotr i Paweł zyskuje więc kolejną przewagę konkurencyjną.

System „Skanuj i Kupuj” z płatnościami online działa już w pięciu miastach — w Warszawie (ul. Stawki 2A i CH Blue City), Poznaniu (ul. Gronowa 18), Markach pod Warszawą (ul. Piłsudskiego 200A), Płocku (Galeria Wisła) i we Wrocławiu (Sky Tower). Sieć Piotr i Paweł zamierza w najbliższych miesią- cach wdrożyć usługę „Skanuj i Kupuj” we wszystkich 140 placówkach w całej Polsce.

BONY NA 20 ZŁ I 300 ZŁ

Obecnie pierwszy zakup z płatnością w aplikacji za minimum 100 zł premiowany jest kuponem o wartości 20 zł na kolejne zakupy. Aktywni klienci mogą wygrać również bony o wartości 300 zł.

— Najważniejsze jest to, aby klient spróbował nowości. Jeśli zauważy, że zakupy stały się prostsze i wygodniejsze niż dotychczas, to nie będzie już chciał kupować w inny sposób — podkreśla Wojciech Zawada, prezes fintechu OneLoop, którego technologię wykorzystuje system „Skanuj i Kupuj” sieci Piotr i Paweł.

