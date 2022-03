Niemiecki eksport do Rosji mocno rósł przed wybuchem wojny na Ukrainie

Niemiecki urząd statystyczny poinformował, że eksport do Rosji mocno przyspieszył tuż przez jej napaścią na Ukrainę, donosi Reuters.

Eksport do Rosji wzrósł w lutym o 20,3 proc. do 2,4 mld EUR w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Eksport do najważniejszego partnera handlowego Niemiec, USA, rósł w tym samym miesiącu o 16 proc. do 11 mld EUR. Eksport do Chin rósł o 10 proc. do 9,2 mld EUR, a do Wielkiej Brytanii o 6,3 proc. do 5,8 mld EUR, pisze Reuters. Niemiecki eksport do krajów spoza Unii Europejskiej rósł w lutym o 11,5 proc. w ujęciu rocznym.