RWE ogłosił, że nie będzie zawierał nowych umów na dostawę energii w Rosji i zakończy ze skutkiem natychmiastowym wszelką współpracę z rosyjskimi firmami nie związaną z energetyką, informuje Bloomberg.

Prezes Markus Krebber poinformował we wtorek, że koncern wspiera działania rządu Niemiec zmierzające do zmniejszenia zależności kraju od dostaw rosyjskiego gazu i ropy. Powiedział, że RWE może przywrócić nawet 3,5 GW mocy elektrowni węglowych jeśli będzie to potrzebne.