Niemiecki inwestor uwierzył w Quarticon

Acatis na rozwój polskiego projektu wyłożył ok. 8 mln zł, co przyspieszy jego rozwój. A już teraz Quarticon szykuje się również na NewConnect.

Quarticon jest technologiczną spółką, która zaprzęga sztuczną inteligencję do tego, by wspomagała menadżerów sklepów internetowych i zwiększała e-sprzedaż. Stosuje m.in. systemy rekomendacji. Jej koncept, który już teraz rozwijany jest również za granicą, zyskał przychylność niemieckiego funduszu inwestycyjnego Acatis - na konto spółki przelał on ok. 8 mln zł, wyceniając jednocześnie biznes na 80 mln zł.

- Quarticon jest na dobrej drodze, aby skutecznie wykorzystać technologię opartą o sztuczną inteligencję do wsparcia sprzedaży w sklepach internetowych poprawiając ich konkurencyjności. Widząc, że firma stabilnie zwiększa swoje przychody i bazę klientów, naturalnym dla nas było, aby wesprzeć finansowo dalszy jej rozwój - zaznaczył dr Hendrik Leber, zarządzający Acatis Investment.

Plan jest już gotowy. Paweł Wyborski, prezes Quarticonu, zapowiada intensywny rozwój segmentu sprzedaży, zwłaszcza na rynku brytyjskim, gdzie już posiada uruchomione biuro. Kolejny zagraniczny oddział firmy został ulokowany w Czechach. Aktualnie ponad połowa pozyskiwanych przez spółkę klientów pochodzi właśnie z zagranicy.

Obecnie Quarticon wspomaga obsługę sprzedaży internetowej marek takich jak Leroy Merlin, British Corner Shop, Black Red White, Euronics, obsługuje także serwisy streamingowe. Niebawem wprowadzi na rynek również ofertę dla małych firm z sektora e-commerce, dostosowując do ich potrzeb swoje rozwiązania. Udostępniać będzie je w modelu SaaS (software as a service). Zwiększy to zasięg i skalę biznesu. A firma zapowiada też, że jesienią wejdzie na NewConnect.

Paweł Wyborski zaznacza, że Quarticon jest spółką “operacyjnie rentowną” i “liczy przychody w milionach”, jednak ma apetyt na więcej. Woli też działać międzynarodowo - w Wielkiej Brytanii osiąga marże dwukrotnie wyższe niż w Polsce.