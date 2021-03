Nieudane wybicie

Początek nowego tygodnia na rynku w Warszawie przyniósł spadek głównego indeksu, WIG20, o 0,24%, chociaż intra-sesyjnie zyskiwał blisko 1%. mWIG40 zyskał 0,97%, podczas gdy sWIG80 wzrósł o 1,04% a NC indeks podbił o 0,7%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld PLN z czego 675 mln przypadło na blue chip'y.

To był relatywnie ciekawy dzień na parkiecie w Warszawie. Około południa WIG20 zainicjował próbę wybicia z okolic 2000 pkt., co doprowadziło do ustalenia lokalnych maksimów na 2029 pkt., co jest najwyższym poziomem od stycznia br. Ruch ten został jednak wygaszony i możemy mówić o nieudanej próbie podbicia. Przeszkodą był brak wsparcia ze strony rynków bazowych, gdzie zarówno na DAX'ie jak i SPX możemy mówić o lokalnej realizacji zysków przy oporze, co rzutuje na nastroje również na rynkach EM. Globalnie uwaga inwestorów, w dalszym ciągu, skupiona jest na zachowaniu rentowności długu oraz zbliżającym się posiedzeniu FED w tym tygodniu (aczkolwiek brak jest oczekiwań na istotniejsze zmiany polityki/nastawienia).