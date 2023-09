Niższy zysk CD Projektu

Zysk producenta gier za drugi kwartał 2023 r. okazał się blisko o 70 proc. niższy rok do roku, ale jednocześnie niemal zgodny z oczekiwaniami analityków.

CD Projekt miał w drugim kwartale 2023 r. 21,1 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 69 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik okazał się jednocześnie 2,2 proc. wyższy od konsensusu analityków sporządzonego przez PAP Biznes.

Zysk operacyjny wyniósł 27,6 mln zł i był 47 proc. niższy rdr. To rezultat o 21 proc. wyższy od oczekiwań analityków.Przychody producenta gier w drugim kwartale były na poziomie 150,4 mln zł, co oznacza 7 proc. spadku rdr. Okazały się jednak 2,6 proc. wyższe od konsensusu.

W całym pierwszym półroczu 2023 r. CD Projekt wypracował 91,3 mln zł zysku netto, 99,1 mln zł zysku operacyjnego i 325,2 mln zł przychodów.

To nie wyniki minionego kwartału obecnie najbardziej angażują CD Projekt, ale wkraczająca w kluczową gazę kampania marketingowa nadchodzącego dużego dodatku do „Cyberpunka 2077”, który trafi do graczy 26 września.

– Intensyfikujemy działania promocyjne związane ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą „Widma Wolności”. Jednym z nich jest trwający Phantom Liberty Tour, czyli seria wydarzeń skierowanych dla społeczności graczy, podczas których przedpremierowo mogą zagrać we fragment dodatku – mówi Adam Kiciński, prezes CD Projektu.

Kampania promocyjna najnowszej produkcji rozpoczęła się w czerwcu. Od tamtej pory „Widmo Wolności” było pokazywane m.in. podczas Summer Game Fest: Play Days w Los Angeles, czy na targach gamescom w Kolonii, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu.

- Pozytywne reakcje graczy i przedstawicieli mediów napawają nas optymizmem. Wierzymy, że udana premiera dodatku będzie kolejnym potwierdzeniem ogromnego potencjału franczyzy Cyberpunka - mówi Adam Kiciński.

Poza pracami nad dodatkiem do „Cyberpunka” najwięcej deweloperów studia zaangażowanych jest w projekt „Polaris”.

- Poza ostatnim, najbardziej intensywnym etapem produkcji „Widma Wolności”, od początku roku kontynuowaliśmy również prace nad pozostałymi projektami - przede wszystkim pierwszą grą z nowej trylogii wiedźmińskiej. Łącznie nasze nakłady na prace rozwojowe przekroczyły w pierwszym półroczu 160 mln zł - mówi Piotr Nielubowicz, wiceprezes CD Projektu ds. finansowych.