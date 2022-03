Notowania miedzi na wzrostowej fali

Dlaczego na rynku miedzi sytuacja była (i jest) spokojniejsza? Rosja to przecież ważny producent miedzi, odpowiadający za produkcję miliona ton tego metalu rocznie, czyli około 4% całkowitego globalnego wydobycia tego metalu.

Niemniej, niemal połowa rosyjskiej miedzi trafia bezpośrednio do Chin, a kraje zachodnie kupują jedynie niewielkie ilości rosyjskiej miedzi. To sprawia, że Europa (i reszta świata) bez problemu poradziłaby sobie bez miedzi z Rosji, zaś jakąkolwiek jej nadwyżkę mogłyby wchłonąć Chiny. Niemniej, jest tutaj jeden problem: spora część dostaw miedzi, które ostatecznie docierają do Chin z Rosji, jest najpierw transportowana do portów w Holandii – co sprawia coraz więcej trudności, chociażby związanych z rozliczeniami.

Notowania miedzi w USA – dane dzienne