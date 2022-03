Kurs właściciela kilku e-sklepów, obecnej na NewConnect Merlin Group, od 2019 r. wynosi około 0,2 zł. W ostatnim czasie jednak spadł, a podczas piątkowej sesji wzrósł o około 60 proc. i wrócił do tego poziomu — kapitalizacja przekracza 90 mln zł. To efekt nabycia 25 proc. jego akcji przez również obecnego na małej giełdzie, inwestującego w różnych branżach Berg Holdingu. Notowania tej spółki wzrosły o około 30 proc., a wycena zbliżyła się do 30 mln zł.

Trudne lata dla Merlina

Merlin to jeden z pionierów polskiego rynku e-commerce — działa od 1999 r. Obecnie jest właścicielem sześciu sklepów internetowych: merlin.pl, cdp.pl, smarkacz.pl, mestro.pl, profit24.pl oraz nieprzeczytane.pl. Oferuje ponad 200 tys. produktów, a w bazie ma 4 mln klientów. To jednak nie wystarcza do rozwoju działalności.

Przychody spółki w 2021 r. spadły r/r o 72,5 proc. — do 9,3 mln zł, strata operacyjna z 7,3 do 2 mln zł, a netto z 11,2 do 3,7 mln zł. Merlin wyjaśnia, że kurcząca się sprzedaż wynika z braku kapitału obrotowego, a spadek marży z wyprzedaży towaru.

Firma nie miała w ostatnim czasie szczęścia do właścicieli — od początku ubiegłej dekady przechodziła z rąk do rąk. O szczegółach pisaliśmy w „PB” jesienią 2020 r., gdy zapowiadała odbudowę pozycji rynkowej dzięki inwestorom. W tym roku doszło też do zmian w zarządzie. Pod koniec stycznia zrezygnowali zasiadający w nim Marek Belniak oraz prezes Przemysław Żbikowski. Rada nadzorcza powołała natychmiast na członka zarządu Roberta Boruca.

Wehikuł inwestycyjny WNG, największy akcjonariusz Merlina, zmniejszył zaangażowanie z 75 do 24 proc. To oznacza, że wkrótce ujawni się kolejny po Berg Holdingu znaczący udziałowiec.

Nadzieje nowego inwestora

Berg Holding to spółka, której 24 proc. akcji ma znany inwestor January Ciszewski. W 2021 r. zwiększyła przychody ponaddwuipółkrotnie — do 26,7 mln zł przy 4,2 mln zł straty operacyjnej. Działa w różnych branżach — w tym w HoReCa, nieruchomościach i e-commerce — poprzez takie spółki jak Śląskie Kamienice, Farmy Fotowoltaiki czy Netsu. Dostrzega w Merlinie ogromny potencjał.

— To zdecydowany krok w kierunku branży e-commerce. Jesteśmy świadomi potencjału, jaki niosą ze sobą ten obszar oraz obecność w Merlin Group. Rozpoczęliśmy już rozmowy nad partnerstwem i wykorzystaniem wzajemnych mocnych stron w dążeniu do rozwoju całej grupy — mówi Ofka Piechniczek, prezes Berg Holdingu.

Serwis merlin.pl pozostaje niedostępny dla klientów. Robert Boruc wyjaśnia, że jest przebudowywany, a współpraca z Berg Holdingiem wpłynie na ostateczną formę i ofertę portali grupy.