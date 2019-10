Nowy polski autobus na prąd

Agencja Rozwoju Przemysłu i Rafako E-Bus będą wspólnie produkować elektryczne autobusy. Pierwsze wyjada na drogi na przełomie 2020 i 2021 r.

Segment autobusów o napędzie alternatywnym jest dziś jednym z najbardziej perspektywicznych rynków branży automotive. Z danych GUS wynika, że w 2018 r. odbiorcy zagraniczni zakupili w Polsce 131 autobusów o napędzie elektrycznym za łączną kwotę 231,8 mln zł. Polska eksportuje je głównie do krajów UE. W 2018 r. do 10 krajów UE sprzedano 124 autobusy elektryczne o wartości 220,9 mln zł, co stanowiło ponad 95 proc. wartości ich eksportu.

- W 2018 r. Polska była największym unijnym eksporterem autobusów elektrycznych z ponad 36 proc. udziałem w rynku, wartym prawie 55 mln EUR. Ale niskoemisyjny transport publiczny to nie tylko eksport, to także wymiana krajowego taboru, związana z ochroną środowiska naturalnego. Już dziś wiemy, że zapotrzebowanie na autobusy tego typu zgłaszają co najmniej 62 gminy. Niemal 800 autobusów elektrycznych to pewna liczba na najbliższe lata i to zapotrzebowanie będzie systematycznie rosło. To nie tylko dobry biznes, ale także wyraz naszej troski o środowisko naturalne. Dlatego połączyliśmy siły i razem z Rafako E-bus wystartowaliśmy w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jestem przekonany, że to początek dobrej współpracy, która obu stronom przyniesie wiele korzyści – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Perspektywy współpracy ARP z Rafako obejmują przygotowanie pojazdów o długości 10, 12 i 18 m. Prezentowany w Katowicach podczas Impact Mobility Revolution 19’ w Katowicach projekt e-busa jest relatywnie mały (8,5 m). Może nim podróżować aż 65 osób. Autobus w wersji podmiejskiej i szkolnej może pokonać dystans na ponad 140 km. W wersji miejskiej autobus ma zasięg ponad 70 kM. Ładowanie ma się odbywać m.in za pośrednictwem pantografu.

- Nasz pojazd już na etapie założeń został zaprojektowany jako autobus elektryczny. Nie jest adaptacją modelu z silnikiem diesla, jak w większości tego typu pojazdów na rynku – mówi Michał Maćkowiak, prezes Rafako E-Bus.

Prognozy dotyczące przyszłości autobusów elektrycznych są optymistyczne. Według Electric Bus Market 2013-25, światowy rynek będzie rósł rocznie o ok. 17 proc. Tendencja ta jest zauważalna również w Polsce. Jeszcze w 2016 r. na łączną sumę 1942 szt. wszystkich nowych autobusów tylko 42 konstrukcje (czyli 2,2 proc. wszystkich pojazdów) miało napęd alternatywny. W ciągu pięciu miesięcy 2019 r. na łączną sumę 522 wszystkich nowych autobusów aż 123 pojazdów miały ekonapęd (24 proc. udziału). Wspólny projekt ARP i Rafako E-Bus jest obecnie na etapie homologacji. Pierwsze pojazdy mają pojawić się na ulicach w ciągu 18 miesięcy.