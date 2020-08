Nowy rekord emisji inwestycyjnego długu amerykańskich spółek

W poniedziałek wartość tegorocznych emisji obligacji amerykańskich spółek o ratingu inwestycyjnym ustanowiła rekord dochodząc do 1,342 bln USD. Oznacza to pobicie w mniej niż osiem miesięcy poprzedniego, z całego 2017 roku.

Rekordowe emisje długu to wynik polityki banku centralnego, który zapowiedział praktycznie nieograniczone zakupy obligacji spółek. Otworzyło to drogę spółkom najmocniej poszkodowanym przez pandemię, jak sieci hotelowe, armatorzy statków wycieczkowych, czy producenci samolotów do pozyskania na rynku finansowania na utrzymanie się na powierzchni. Pomimo pewnego złagodzenia sytuacji gospodarczej nie ma jednak oznak osłabienia trendu. W ciągu ostatnich 17 tygodni inwestorzy wpompowali ponad 100 mld USD w fundusze, które kupują obligacje spółek o ratingu inwestycyjnym.