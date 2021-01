Nowy rekord funduszy venture capital w USA

Mimo szalejącej pandemii, która wstrząsnęła całą światową gospodarka, firmy venture capital w Stanach Zjednoczonych odnotowały w zeszłym roku nowy rekord. Udało im się zebrać prawie 130 mld USD, donosi Reuters.

Według zaprezentowanych przez firmę CB Insight danych, ogólna wartość inwestycji związany z kapitałem wysokiego ryzyka wzrosła o 14 proc. w porównaniu do 2019 r. Jednak liczba samych transakcji zmniejszyła się o 9 proc. do 6022, co oznacza znaczący wzrost ich wartości. Dowodzi tego chociażby kwota jaka stała się udziałem tzw. mega rund, czyli transakcji o wartości przekraczającej 100 mln USD. W ramach 318 takich umów zebrano rekordowe 63 mld USD.

W 2020 r. wiele z mega rund zostało zebranych przez firmy technologiczne, które zyskały impuls i zainteresowanie po wybuchu pandemii Covid-19, która wymusiła zwiększenie znaczenia pracy zdalnej i wzrost handlu elektronicznego.

Oczekuje się, że trend dużych inwestycji nie spowolni w 2021 r., ponieważ jest wiele inwestycji, które poszukują kapitału.