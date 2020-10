O dwóch takich, co tworzą marki

Niektórzy mówią, że w czasie kryzysu lepiej mocno wcisnąć hamulec, schować się i jakoś przetrwać. Inni radzą atakować, tworzyć i podgryzać gigantów. Bartłomiej Serafiński i Wojciech Mierowski z Touchideas należą do drugiej grupy.

Choć trudno w to uwierzyć, kryzys, który osacza nas z każdej strony i próbuje pożreć zapał do działania, kiedyś się skończy, a na polu po bitwie pojawi się wiele nowych marek. Nie może być inaczej.

– Większość wielkich marek powstała w czasach kryzysów. Łatwo to, wbrew pozorom, wytłumaczyć. Dopóki wszystko idzie dobrze, karty są rozdane, a rynki podzielone – szczególnie między dużych graczy. Kiedy nagle robi się źle i trafia się nam „czarny łabędź”, jakby to powiedział amerykański ekonomista i filozof Nassim Nicholas Taleb, zalety dużych organizacji stają się ich wadami, bo okazują się wyjątkowo podatne na negatywne skutki kryzysu, ich wielkość okazuje się krucha, a zdolność szybkiej reakcji na zmieniającą się rzeczywistość znikoma – mówi Wojciech Mierowski, ekspert brandingu, projektant wizerunku firm i produktów.

Partnerzy. Wojciech Mierowski (z lewej) w latach 90. współzakładał agencję BNA i był jej dyrektorem kreatywnym. Na początku 2020 r. związał się jako partner z firmą brand consulting Touchideas. Połączył siły z Bartłomiejem Serafińskim, konsultantem z 22-letnim doświadczeniem w zakresie strategii rynkowej, budowania marek i innowacji. Nie przypuszczali, że przyjdzie im startować ze wspólną pracą w czasie pandemii. Touchideas przełamywanie kryzysów ma jednak w genach.

Nie bądź dinozaurem

Molochów porównuje do brontozaura, olbrzymiego zwierzęcia, którego cielsko obsługiwał mózg wielkości orzecha włoskiego, a impuls nerwowy biegł od ogona do głowy prawie dwie i pół godziny.

– W zasadzie mógł już zostać zjedzony przez tyranozaura co najmniej w jednej trzeciej zanim to sobie uświadomił – tłumaczy Wojciech Mierowski.

– Wystartowałem z Touchideas w środku kryzysu 2009 r., a udało się stworzyć jedyną w swoim rodzaju firmę w Europie Środkowej łączącą strategię, innowacje i branding. Po 10 latach połączyliśmy siły z Wojtkiem. W kryzysowym 2020 r. debiutujemy na rynku europejskim i widzę, że teraz znowu jest dobry moment. Zmiany rynkowe wymuszają szybkie reakcje firm i nie mam na myśli taktycznych działań dostosowawczych, tylko konieczność wypracowania nowej wizji i strategicznych rozwiązań. Firmy nie szukają dziś odpowiedzi na pytanie, „czy warto się zmieniać” tylko „jak się zmieniać” – podkreśla Barłomiej Serafiński.

Kryzys nie tylko motywuje ludzi do odkopywania w sobie kolejnych pokładów pomysłowości i kreatywności, ale ma jeszcze jedną cechę, na którą zwracają uwagę Mierowski i Serafiński. Odważne zarządy i sprawni prezesi wyrzucają tabelki Excela z głowy i szukają świeżości, myślą intuicyjnie, szukają idei. Ich klienci nie oczekują teraz dogłębnego zbadania rzeczywistości, lecz wykreowania czegoś nowego, co odpowiada na nowe warunki rynkowe lub wyprzedza rynek.

Jest życie poza Excelem

– Zmienia się na plus kultura pracy w firmach. Stare podejście przebiegające według schematu: badania, analizy, strategia, brief, kreacja, odchodzi do lamusa. Mało kogo stać na wielomiesięczne projekty teoretyczne. Firmy muszą planować swoją przyszłość, działając w warunkach „wojennych”, dlatego stawiają na pracę w multidyscyplinarnych zespołach, eksperymentowanie i szybkie testowanie rozwiązań. Nasze podejście ideas you can touch, czyli przedstawianie idei strategicznych w formie namacalnych rozwiązań brandingowych i produktowych, trafiło na dobry czas – podkreśla założyciel Touchideas.

Zamiast papierowo-power pointowych rozwiązań trzeba więc postawić na prawdziwe działanie, bo tylko wtedy marka chwyci na rynku, czyli zdobędzie fanów i przebije się przez szarość. Inaczej mówiąc, na markę składają się kreowanie produktu, strategia, design, wdrażanie, lecz także faktyczna transformacja organizacji, która za nią stoi. Wszystko musi być sklejone innowacyjnym i odważnym przesłaniem.

– Ostatnio podczas wykładu zadałem ludziom pytanie, czy znają choć jedną markę wymyśloną przez Excel. Biznes tak samo jak branding i design jest o ideach, a nie o liczbach. Liczby bywają, jak wszystko dobrze pójdzie, przyjemnym skutkiem działającej idei – dodaje Wojciech Mierowski.

Recepta na markę

W firmie. Touchideas przy pracy – warsztaty strategiczne.

Co jest zatem potrzebne, by nowa marka dobrze teraz wystartowała? Odpowiedź wydaje się banalna, choć jednocześnie jest piekielnie trudna w realizacji – trzeba lepiej od innych rozumieć zmiany. Do tego odwaga, przygotowanie, bo szczęście zawsze sprzyja przygotowanym i ciekawość. Trzeba stale nadstawiać ucha i robić markę przede wszystkim dla siebie.

– W tym momencie szczególnie musimy być nastawieni na wnikliwą i czujną obserwację tego, co pojawia się oddolnie. Wynikający z przymusowej izolacji wzrost korzystania z sieci, rozwój e-handlu i nowe rozwiązania z tym związane są czasami ciekawe, jednak nie wnoszą jeszcze niczego naprawdę nowego, raczej doświadczamy przyspieszenia pewnych rozwiązań. Jest za wcześnie, jeszcze nie jesteśmy w fazie refleksji nad tym, co się nam przydarzyło, a właściwie ciągle jeszcze przydarza. Pytanie brzmi, czy dostaniemy ten czas do refleksji. Bez względu na to, co sądzimy o pandemii, dla obecnego pokolenia jest to najważniejsze przeżycie i jeszcze nie wiemy, czym zaowocuje i jakie nowe marki wytworzy – twierdzi Wojciech Mierowski.

Bartłomiej Serafiński przekazuje kilka rad tym, którzy decydują się wprowadzić nową markę na rynek właśnie teraz, gdy słowem roku zostanie pewnie niedługo okrzyknięta pandemia, albo koronawirus.

– Dbaj o stałych klientów. W trudnych czasach ludzie mają tendencję do ograniczania ryzyka, wybierają sprawdzone produkty, marki, miejsca i partnerów. Jeszcze trudniej jest więc zdobyć nowego klienta. Wiele osób doceni zniżki dla stałych klientów, szczególnie teraz, gdy uważnie pilnują swoich budżetów. Jeśli celujesz w zamożnych klientów, nie bój się dyktować wysokich cen. W czasach zarazy najbogatsi szukają enklaw, w których czują się bezpiecznie we własnym „sosie towarzyskim”. Utrzymuj kontakt z klientami online, a najlepiej zaprojektuj swój biznes w taki sposób, by mógł prosperować podczas ewentualnego lockdownu – mówi Bartek Serafiński.

Ostatnia rada? Zainwestuj w dobry, ładnie pachnący płyn do dezynfekcji rąk. Przydaje się wszędzie, niezależnie od pola działania marki, a będzie potrzebny jeszcze długo po kryzysie.

