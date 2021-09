Oaza nad brzegiem Bałtyku

Morze, plaża i zabytki ściągają do Kołobrzegu wiele osób, ale to tylko część jego bogactwa. Za sprawą trzech innych skarbów: klimatu, solanki i borowiny miasto tętni życiem przez cały rok. Jest przyjazne łaknącym wypoczynku i pragnącym zadbać o zdrowie. Dzięki naturalnym warunkom leczniczym od ponad 200 lat jest uzdrowiskiem. Dajcie się zaskoczyć! – zaprasza do Kołobrzegu prezydent Anna Mieczkowska.

Miasto szczyci się mianem Perły Bałtyku. To największe polskie uzdrowisko z naturalnymi obszarami borowiny, solanką, cudownymi plażami, zielenią, parkami, wyjątkowym klimatem – to wszystko przyciąga i jest atrakcyjne o każdej porze roku. W zmieniającym się i wciąż pędzącym świecie bardzo potrzebujemy uspokojenia, odpoczynku i zaopiekowania. Kołobrzeg to oferuje. Poszukując oazy, warto zawitać do nas. Blisko natury. Regeneracja Ekopark Wschodni materiały prasowe Koniecznie tutaj zajrzyj. Nakarm zmysły. Otwórz szeroko oczy i oddychaj czystym powietrzem. Zapach śródlądzia miesza się z morskim aerozolem. To niezwykłe miejsce. Oaza słonawych torfowisk, ostoja wielu chronionych gatunków ptaków, zachwycające krajobrazy, bujna i piękna roślinność i niespotykane zwierzęta. Ekopark Wschodni nazywany Solnym Bagnem to fascynujący dziki teren, na którym żyje około 95 gatunków ptaków, w tym tak rzadkich jak orzeł bielik i perkoz rdzawoszyi. Ekopark Wschodni – trasa rowerowo-spacerowa materiały prasowe Przez ekopark przebiega trasa rowerowo-spacerowa, która jest częścią Międzynarodowego Szlaku Nadmorskiego. Widoki są przepiękne! Z jednej strony ciągną się wydmy, plaża i morze, a z drugiej – liczne solne torfowiska. Po drodze znajdziecie sporo miejsc, w których można odpocząć i podziwiać widoki. Plaże RCK Kolobrzeg Kołobrzeskie plaże z certyfikatem Błękitnej Flagi przyciągają urokiem nie tylko w gorące letnie miesiące. Plaża centralna materiały prasowe Okolice plaży centralnej z latarnią morską, Pomnikiem Zaślubin Polski z Morzem i molem tworzą wyjątkowe miejsce. Kołobrzeskie molo materiały prasowe Nasze plaże to także unikalne warunki surfingowe. Geograficzne umiejscowienie, obiekty hydrotechniczne i mikroklimat wpływają na częstość i jakość występujących tu rozkołysów Bałtyku. Latarnia morska i bulwar materiały prasowe Fala jest bardzo równa, mocna i dwuwymiarowa, przyjemna do pierwszych prób dla początkujących i dobra do realizacji postępów w nauce surfingu. materiały prasowe Według szacunków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Surfingu fala nadająca się do pływania występuje tu ponad 200 dni w roku. Historia Ratusz materiały prasowe Kołobrzeg to jedno z najstarszych miast na Pomorzu. Jego historia sięga VIII w., kiedy istniała tu osada znana z pozyskiwania soli z wody morskiej. Z historią miasta najlepiej zapoznać się w Muzeum Oręża Polskiego. W pałacu z XIX w. gromadzone i eksponowane są zabytki datowane od wczesnego średniowiecza do drugiej połowy XX w. Dzieje Oręża Polskiego prezentowane są w pawilonie wystawowym i ekspozycji plenerowej. Wśród tysiąca eksponatów można odnaleźć maszynę szyfrującą Enigma, jedną z kilku w kraju. Ciekawe miejsce na mapie zabytków miasta odnajdziecie w piwnicach ratusza miejskiego. W Muzeum Kołobrzeskim Patria Colbergiensis zgromadzono eksponaty związane z dziejami miasta i historią twierdzy Kołobrzeg. Urokliwa starówka Panorama Starego Miasta Wojciech Wojcik / Forum Pobyt w Kołobrzegu kojarzy się głównie z morzem, plażą i słońcem, jednak mamy o wiele więcej do zaoferowania niż tylko błogie lenistwo. Ponad 1000 lat historii zobowiązuje. Spacerując po dzisiejszym Kołobrzegu, trudno sobie wyobrazić jego przedwojenny wygląd. W 1945 r. miasto było zniszczone w prawie 90 proc. W miejscu Starego Miasta powstała zupełnie nowa starówka. Liczne elementy i detale zapożyczone z dawnych stylów architektonicznych tworzą jej niepowtarzalny klimat. Spomiędzy kamienic wyłaniają się świadkowie bogatej przeszłości Kołobrzegu: neogotycki ratusz, gotycka bazylika katedralna z licznymi zabytkami sztuki sakralnej, Baszta Lontowa, Pałac Brunszwickich, ulica Dubois i XV-wieczna kamienica kupiecka Schliffenów, która znajduje się na Szlaku Europejskiego Gotyku Ceglanego. Ryby prosto z kutra Port rybacki materiały prasowe W kołobrzeskim porcie wiele się dzieje. Pełni kilka funkcji: rybacką, handlową, jachtową i pasażerską. Sukcesywnie rozbudowujemy port jachtowy. Obok zabytkowej Reduty Morast stanęła nowoczesna Marina Solna, którą rocznie odwiedza przeszło tysiąc jachtów z całego świata, również liczba rezydentów utrzymuje się na maksymalnym poziomie. Port jachtowy materiały prasowe Kołobrzeg ma największy port rybacki. Grzechem byłoby nie kupić tu świeżych ryb prosto od rybaków. Szczególnym uznaniem naszych gości cieszą się turystyczne wyprawy na dorsza.