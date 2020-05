Obawy o hiperinflację są nieuzasadnione

W kwietniu Polska była drugim po Czechach krajem UE z najwyższą inflacją.

Inflacja w UE pozostaje jednak w trendzie spadkowym ze względu na niskie ceny energii oraz załamanie popytu, którego przyczyną są restrykcje związane z pandemią COVID-19. Na razie efekty popytowe ciążą na cenach. Czy w przyszłości też tak będzie? Poniższa analiza jest jedną z codziennych analiz wysyłanych na skrzynki mejlowe subskrybentów PB Forecast Makro UE. W kwietniu inflacja w całej Unii Europejskiej obniżyła się do 0,7 proc. w ujęciu rocznym, a w strefie euro do 0,3 proc. W połowie krajów była wręcz deflacja — najwyższa w Słowenii (-1,3 proc.), Cyprze (-1,2 proc.) oraz w Estonii i Grecji (-0,9 proc.). Do obniżenia inflacji w największym stopniu przyczyniła się obniżka cen energii (prawie o 10 proc.), głównie ze względu na tanie paliwa. Najsilniejszy wzrost nastąpił w przypadku cen żywności, szczególnie nieprzetworzonej. W dużej mierze wynika to ze wzrostu kosztów produkcji przy stabilnym poziomie popytu. Polska jest krajem z drugim pod względem wielkości wskaźnikiem inflacji, choć spadła ona z 3,9 proc. w marcu do 2,9 proc. w kwietniu.