Oczekiwanie na silne argumenty

W ostatnich dniach można było obserwować wyraźną poprawę nastrojów na rynkach, w ślad za spadkiem obaw o dalszą eskalację konfliktu na granicy Ukrainy i Rosji.

Indeksy na warszawskiej giełdzie, po wcześniejszych mocnych spadkach, od wtorku zaczęły się piąć w górę. Złoty zyskał na wartości zarówno w wyniku poprawy sytuacji geopolitycznej, jak również osłabienia dolara. Umocniły się także polskie obligacje skarbowe,- co prawda w kontrze do rynków bazowych (rentowność niemieckich i amerykański 10-latek wzrosła) - ale było to zapewne wynikiem wysokiej, acz jednak niższej niż wielu ekonomistów zakładało, inflacji konsumenckiej (CPI) w styczniu (9,2 proc. r/r).