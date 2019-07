Odbicie dolara nie było długie

Kluczowe informacje z rynków:

USA / DANE: Opublikowane wczoraj dane nt. inflacji CPI wskazały na nieoczekiwany wzrost w ujęciu bazowym o 0,1 proc. m/m i 2,1 proc. r/r (prognozowano 0,0 proc. m/m i 2,0 proc. r/r). Cotygodniowe bezrobocie spadło do 209 tys. (szacowano 221 tys.), a dane nt. średniej płacy godzinowej w czerwcu wskazały na jej wzrost o 1,5 proc. r/r wobec 1,3 proc. r/r wcześniej i 1,2 proc. r/r z 1,0 proc. r/r dla średniej płacy tygodniowej w tym okresie.



USA / CHINY/ RELACJE HANDLOWE: Donald Trump oskarżył Chiny, że nie wywiązują się z obietnicy zwiększenia zakupów amerykańskich produktów rolnych, jaka padła podczas spotkania Trump-Xi podczas szczytu G-20.



CHINY / DANE: Bilans handlowy w czerwcu wypadł lepiej od oczekiwań – nadwyżka wzrosła do 50,98 mld USD z 41,66 mld USD (szacowano 44 mld USD). Eksport spadł o 1,3 proc., a import o 7,3 proc. Nadwyżka z USA wzrosła do 29,9 mld USD z 26,89 mld USD.



WIELKA BRYTANIA / BOE: Członek Banku Anglii Gertan Vlieghe przyznał, że Brexit rodzi duży kłopot dla decydentów. Jego zdaniem w przypadku wyjścia bez umowy stopy procentowe powinny zostać szybko obniżone w okolice zera, ale w sytuacji wyjścia z umową nie wykluczył on konieczności ich podwyższenia do 1,0 proc. w ciągu roku, 1,25 proc. dwóch lat i 1,75 proc. trzech lat.



EUROSTREFA/ DANE: Dynamika produkcji przemysłowej w strefie euro wzrosła w maju o 0,9 proc. m/m po tym jak w kwietniu spadła o 0,5 proc. m/m (szacowano 0,2 proc. m/m).



Opinia: Publikowane wczoraj po południu dane z USA nie wsparły dolara na długo. Piątek przynosi powrót słabości amerykańskiej waluty, co pokazuje, że rynki grają pewnym schematem – skoro w końcu lipca FED ma obniżyć stopy procentowe (nie ważne czy tylko o 25 p.b., czy też może więcej), to jest to argument za spadkami dolara. Zwłaszcza, że inne banki centralne, jak np. ECB nie będą się z podobnym ruchem nadmiernie spieszyć – opublikowane wczoraj zapiski wskazały wprawdzie na to, że decydenci w Europie przygotowują się do tego mentalnie, ale w ostatnich tygodniach jakoś nie było nadmiernej dyskusji w temacie potencjalnego różnicowania stóp (tiering), czy też ustawowych zmian dla limitów QE.



Dzisiaj najmocniejsze w grupie G-10 są waluty Antypodów, co sugeruje, że inwestorzy nie przejmują się zbytnio ostatnimi komentarzami Trumpa nt. Chin i trwającym impasem wokół firmy Huawei – inaczej było „ustalone” na G-20, a inaczej jest faktycznie.



Słabość rynków akcji dotyczy głównie indeksów w Europie (zwłaszcza niemieckiego DAX-a, który teraz cierpi przez obawy wokół perspektyw wyników koncernów samochodowych, po tym jak wcześniej „chorował” przez przemysł chemiczny). Na Wall Street jest na razie zupełnie inaczej – inwestorzy cieszą się z „planów” FED na cięcie stóp i nie obawiają się nadmiernie sezonu wyników po tym, jak oczekiwania zostały wcześniej zredukowane – choć tutaj istnieje ryzyko zaskoczeń przy publikacji perspektyw finansowych dla kolejne kwartały.



Technicznie koszyk BOSSA USD raczej słabo zakończy tydzień – świeca spadkowa doji jest widoczna i ryzyko zejścia poniżej wsparcia przy 81,80 pkt. (linia trendu wzrostowego) jest duże.



Po wczorajszym cofnięciu dzisiaj podnosi się EURUSD, ale widać pewne problemy w okolicach linii trendu wzrostowego przy 1,1275, która stanowi opór. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłym tygodniu zdołamy podejść w okolice linii spadkowej trendu rysowanej od szczytu z 25 czerwca, która przebiega w rejonie 1,13.



Ciekawie prezentuje się GBPUSD. Teoretycznie proces listownego wyboru szefa Partii Konserwatywnej przez jej członków nadal trwa i nazwisko powinniśmy poznać dopiero w okolicach 22 lipca, to przecieki zdają się potwierdzać to, co było spodziewane – wygra najpewniej Boris Johnson. To jednak zdaje się nadmiernie nie obciążać funta – kluczowe może być, zatem to jaką interpretację przyjmie rynek. Warto przytoczyć komentarz byłego premiera torysów Johna Majora sprzed kilku dni, który dał do zrozumienia, że Johnson może zostać zablokowany przez parlament, jeżeli zdecyduje się na „bezumowny” Brexit.



Na dziennym układzie GBPUSD rynek mocuje się z oporem w postaci linii spadkowej trendu przy 1,2525. Była ona już naruszana, co może zwiększać szanse na jej wybicie. Funta mogą wspierać słowa jednego z członków BOE, który dał do zrozumienia, że przy Brexicie z umową może nie być miejsca na cięcie stóp procentowych, chociaż sytuacja jest dość dynamiczna.