Odkryty po 120 latach „Portret Stanisława Witkiewicza” Jacka Malczewskiego można obejrzeć na wystawie

Niedawno odnalezione w prywatnej kolekcji w Warszawie dzieło Jacka Malczewskiego, pokazane publicznie tylko raz w 1903 r., można podziwiać do 14 października w Desie Unicum.

Jacek Malczewski, „Portret Stanisława Witkiewicza” Desa Unicum

Pochodzący z 1902 r. „Portret Stanisława Witkiewicza” to niezwykła relacja malarska ze spotkania jednych z najważniejszych osobowości polskiej kultury przełomu XIX i XX wieku: Stanisława Witkiewicza i Jacka Malczewskiego. Malarza, krytyka, pisarza, a także twórcy i popularyzatora stylu zakopiańskiego namalował jeden z najznakomitszych artystów polskiego modernizmu. Obraz sygnowany przez Malczewskiego jest dziełem plenerowym, namalowanym na tarasie willi Pod Jedlami na Kozińcu zaprojektowanej przez Witkiewicza. Realistyczny portret ujmuje majestatyczną postać w popiersiu. Za nią rozpościera się pejzaż tatrzański z Kasprowym Wierchem w tle.

Prezentowany przez Desę Unicum portret polskiego malarza, pisarza i krytyka sztuki zajmuje centralne miejsce w cyklu pięciu portretów Witkiewicza namalowanych podczas wizyt Malczewskiego w Zakopanem. Wzmianka o nim pojawia się w listach Witkiewicza do syna. Obraz pozostawał nieznany od 1903 r., gdy jedyny raz został zaprezentowany publicznie podczas wystaw w we Lwowie i Krakowie. Jego ponowne odkrycie jest ważnym wydarzeniem na rynku sztuki. Ze względu na kontekst powstania „Portret Stanisława Witkiewicza” stanowi jeden z najważniejszych obrazów przywróconych polskiej kulturze w ostatnim czasie. Na aukcji 14 października cena portretu może przekroczyć 1,2 mln zł, dzięki czemu dołączy do najwyżej wycenianych prac Malczewskiego. W marcu 2021 r. „Orfeusz i Eurydyka”, jeden z najważniejszych obrazów genialnego twórcy, sprzedany został w Desie Unicum za 2,4 mln zł.

Sensacją jest również odkrycie obrazu Henryka Siemiradzkiego „Kleopatra płynąca przez rzekę Cygus na spotkanie z Markiem Antoniuszem” z 1892 r. Jego cena na aukcji Desy może sięgnąć nawet 600 tys. zł. Dzieło urastające do rangi cennego obrazu muzealnego przez lata znane było jedynie z listów pisanych przez malarza. Siemiradzki jest jednym najwybitniejszych malarzy europejskich, podziwianym za warsztat akademicki oraz impresjonizm wyrażający się poprzez olbrzymią wrażliwością na światło i barwy. W 2011 r. jeden z jego czterech obrazów „Taniec wśród mieczy” został sprzedany na aukcji Sotheby’s w Nowym Jorku za ponad 2 mln dolarów.

Wśród obrazów, które mogą uzyskać najwyższą cenę, jest także obraz Tytusa Czyżewskiego. Praca stworzona po 1930 r. wyceniana jest na 1-1,5 mln zł. Wśród rekordzistów może znaleźć się również dzieło „Macierzyństwo w wnętrzu (recto) / Macierzyństwo na tle wiejskiego pejzażu (verso)” z lat 40. XX wieku autorstwa Meli Muter. Praca malarki należącej do pierwszych profesjonalnych artystek w dziejach sztuki polskiej może zostać sprzedana za 1,2 mln zł.

Mela Muter, „Macierzyństwo w wnętrzu” (recto), „Macierzyństwo na tle wiejskiego pejzażu” (verso) Desa Unicum

Atrakcją aukcji są również „Pejzaż z Cagnes (z dziewczyną)” Zygmunta Waliszewskiego z 1925 r. i „Pejzaż wiejski ze stadem bocianów” Włodzimierza Tetmajera z około 1900 r.

Podczas zbliżającej się aukcji DESA Unicum zaprezentuje kolekcjonerom i miłośnikom sztuki dawnej 73 starannie wyselekcjonowane obiekty w różnych przedziałach cenowych w odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie kolekcjonerów pracami z XIX i XX w.

– Aukcje Sztuki Dawnej są najbardziej dochodowymi projektami na polskim rynku sztuki, na których padało wiele rekordów aukcyjnych m.in. prace malarskie Jana Matejki (5,52 mln zł), Tamary Łempickiej (4,48 mln zł), Tadeusza Makowskiego (4,48 mln), Stanisława Wyspiańskiego (4,36 mln) czy Józefa Brandta (2,7 mln zł). Tylko podczas aukcji w grudniu 2020 r. łączny obrót dziełami polskich twórców tego okresu wyniósł niemal 24 mln zł – mówi Tomasz Dziewicki, kierownik departamentu sztuki dawnej w Desie Unicum.

Najbliższej aukcji „Sztuka dawna. XIX wiek – Modernizm – Międzywojnie” towarzyszyć będzie wystawa w siedzibie Desy Unicum, która potrwa do 14 października. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny. Na aukcji wystawione zostaną 73 obiekty (rok wcześniej na aukcji tej kategorii wystawiono 50 prac).