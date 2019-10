OFE mają co odrabiać

We wrześniu wszystkie otwarte fundusze emerytalne zanotowały dodatnią stopę zwrotu. W średnim terminie straty są jednak wyraźne.

Od 0,7 do 1,6 proc. zarobiły dla klientów we wrześniu rodzime otwarte fundusze emerytalne (OFE), podał serwis analizy.pl. Najlepszym wynikiem może się pochwalić OFE PZU Złota Jesień (1,6 proc.), a po 1,4 proc. zyskały inne duże fundusze — Aviva, Nationale- -Nederlanden i AXA. Najsłabiej tym razem wypadł PKO Bankowy OFE (0,7 proc.), który traci dystans do reszty stawki. Strata za trzy miesiące to 6 proc. (przy średniej -4,2 proc.), za rok -4,5 proc. (średnia to 3,5 proc.), a za dwa lata 11,4 proc. (średnia to 9,6 proc.). W każdym przypadku jest to najgorszy wynik w stawce. Relatywnie najmniejsze straty w horyzoncie 12 miesięcy ma Aviva OFE (-2,9 proc.), a stopą zwrotu za 2 lata wyróżnia się Allianz Polska (-8,2 proc.). OFE w komplecie mają dodatnie stopy zwrotu za trzy lata. Zyski jednak systematycznie topnieją — średnio wynoszą 15 proc.