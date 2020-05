Kurs Bogdanki zapikował po informacji o ograniczeniu wydobycia

Po informacji, że Bogdanka zmniejsza co najmniej do końca lutego dobową produkcję węgla o ok. 25 proc., dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla, kurs akcji spółki spada ponad 15 proc. Analitycy oceniają, że nie widać perspektyw na rychłą poprawę.