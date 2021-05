Optymizm wśród brytyjskich firm najwyższy od pięciu lat

Systematyczne luzowanie restrykcji oraz postępujący program szczepień wspierają optymizm wśród firm w Wielkiej Brytanii. Nastroje są najlepsze od 2016 r.

Opracowywany przez Lloyds Bank wskaźnik optymizmu w biznesie wzrósł w maju 2021 r. o 5 pkt do 37 pkt, poziomu po raz ostatni notowanego jeszcze przed referendum brexitowym. Ogólny wskaźnik zaufania biznesowego podskoczył z kolei do 33 pkt, co jest najwyższą wartością do trzech lat.

Nastroje poprawiły się we wszystkich sektora i w ośmiu z 12 analizowanych regionów i krajów Wielkiej Brytanii.

To kolejny czynnik potwierdzający, że ożywienie w brytyjskiej gospodarce, drugiej pod względem wielkości w Europie postępuje szybciej i dynamiczniej niż zakładano.