Polski urząd antymonopolowy zbada, czy i na jakich zasadach PKN Orlen będzie mógł przejąć PGNiG. To dobre wieści dla zwolenników transakcji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał w piątek, że Komisja Europejska przekazała mu sprawę koncentracji grup PKN Orlen i PGNiG. Chodzi o plan przejęcia przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG.

„KE analizuje transakcje, kiedy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld EUR oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR. Z kolei Prezes UOKiK co do zasady właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego" – wyjaśnił UOKiK w komunikacie.

To dobre wieści dla Orlenu, który w Polsce konkuruje z PGNiG w nielicznych dziedzinach. Orlen zajmuje się przetwórstwem ropy naftowej i sprzedażą paliw, podczas gdy PGNiG to dystrybutor i sprzedawca gazu. Kwestia połączenia ich sił będzie teraz analizowana tylko z lokalnego punktu widzenia, a nie europejskiego.

Orlen szacował wcześniej, że jeżeli sprawę rozpatrywać będzie UOKiK, finalizacja transakcji powinna nastąpić do końca 2021 r.