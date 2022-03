Wspólnie z przedsiębiorcami budujemy zrównoważoną gospodarkę

Komentarz partnera rankingu Gazele Biznesu

Krzysztof Janiec MPS Sales Specialist, Epson Polska

Ostatnie trzy trudne lata wyznaczyły nowe trendy w globalnej gospodarce i naszych zachowaniach — te zmiany na pewno będą długofalowe. Epson w tej sytuacji proponuje klientom i partnerom rozwiązania trafiające w nowe potrzeby. Zarówno w zakresie druku, jak i w przypadku projektorów, dysponujemy szeroką ofertą rozwiązań dla odbiorców z wszystkich segmentów rynku. Nasi partnerzy znajdą w niej wysokowydajne urządzenia dla konsumentów i klientów biznesowych, w tym małych i średnich firm, które mimo czasem kompaktowej skali działania wypracowują duży procent polskiego PKB. Dostarczamy konsumentom nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, które przy zachowaniu pełnej funkcjonalności mają niewielki wpływ na środowisko naturalne — w procesie zarówno produkcji, jak i użytkowania — a także w dużej mierze podlegają ponownemu przetworzeniu. W tej chwili w portfolio modeli Epson możemy znaleźć zarówno urządzenia dla domu, jak i SMB — w tym rewolucyjną serię EcoTank, która pozwoliła na druk domowy w koszcie poniżej 1 gr za stronę, WorkForce Pro wspierające pracę grup roboczych i biur czy bezkonkurencyjne pod względem szybkości i wydajności kombajny Enterprise. Epson to kompleksowa oferta — zaczynając oczywiście od samego sprzętu, poprzez dedykowane oprogramowanie, po wsparcie serwisowe-gwarancyjne. Drukarki Epson wykorzystują własne innowacyjne rozwiązania, takie jak zaprojektowane od podstaw piezoelektryczne głowice drukujące czy specjalne atramenty, które są nieodłączną częścią tego współdziałającego ekosystemu.

Epson konsekwentnie stawia na proekologiczne działania i jest od lat zaangażowany w kwestiach związanych z ochroną środowiska. W naszych procesach biznesowych i produkcyjnych kierujemy się konsekwentnie zasadą zrównoważonego prowadzenia biznesu. Co więcej, w ślad za tym idą działania CSR zarówno na poziomie centralnym — takie jak wsparcie badań zmian klimatycznych w Arktyce — jak i w Polsce, gdzie wspieramy akcje Czysta Rzeka oraz Las na Zawsze. Podsumowaniem tego, co już zrobiliśmy, oraz zobowiązań do realizacji w najbliższej przyszłości — takich jak przeznaczenie 100 mld jenów na opracowywanie „zielonych” innowacji i technologii — jest opublikowany kilka tygodni temu raport „Wybieramy bycie eko”. Opisane w nim działania mogą być punktem odniesienia dla całej branży producentów IT.

Obserwujemy, że z roku na rok coraz więcej uczestników rankingu „Gazele Biznesu” to przedsiębiorstwa z dużym potencjałem nie tylko stricte biznesowym, ale też pełne chęci do budowania zrównoważonej gospodarki i działające w duchu społecznej odpowiedzialności. Takie podejście do biznesu jest zbieżne ze strategią naszej firmy, w której ściśle łączymy cele biznesowe i innowacje z działaniami na rzecz społeczności i środowiska. Uważamy, że nie ma innej drogi. Pozycja, którą Epson zbudował na rynku, to przede wszystkim efekt długofalowych planów rozwojowych, ich skrupulatnej realizacji, ale także gigantycznych inwestycji w sektorze R&D. Wierzę, że coraz więcej firm, obecnych w tym zestawieniu, świadomie będzie przeznaczać coraz większe środki na innowacje, które pozwolą prowadzić biznes zgodnie z ideą zrównoważonej gospodarki, minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne.