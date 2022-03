Oto najlepsze spółki z GPW

Polacy zaczęli jeździć odcinkiem autostrady A-2 z Warszawy do Łodzi, piłkarze Franciszka Smudy nie wyszli z grupy na EURO2012, odbywającym się w Polsce i na Ukrainie, a WIG kończył pamiętny rok zwyżką o 26 proc. To był też rok, w którym LPP otwierało kolejne sklepy, a kurs akcji na GPW bił kolejne rekordy. Oznaki zadyszki pojawiły się dopiero w kolejnym roku, a z perspektywy notowań dopiero rok 2021 oznaczał wybicie się z długoletniego trendu bocznego.

LPP wróciło na tron, zwyciężając w rankingu GSR 2021, ale nie stało się jednak dominatorem tak, jak w 2012 r. Wówczas na triumf w rankingu ogólnym złożyły się zwycięstwa w każdej z pięciu kategorii składowych. Teraz spółka nie wygrała w żadnej, ba, w ani jednej nie znalazła się na podium. Takiej sytuacji ponad 20-letniej historii rankingu jeszcze nie było. Gdańska spółka nie jest jednak mistrzem z przypadku: jej osiągnięcia w 2021 r. oceniano na 95 na 100 możliwych punktów, stał za nimi kompetentny zarząd (czwarta pozycja w kategorii za 95 pkt na 100). Wzorcowe były też relacje z inwestorami: LPP zajęło czwarte miejsce w rankingu cząstkowym. Relatywnie najniżej oceniono innowacyjność produktów i usług, ale w tej kategorii tradycyjnie brylują spółki biotechnologiczne i technologiczne.

LPP to stały bywalec w czołówce rankingu: przez ostatnie pięć lat firma nie była w czołowej dziesiątce tylko raz - w 2020 r. Naznaczony on był powracającymi lockdownami, których skutkiem była wyrwa w przychodach, zasypywana stopniowo rosnącą sprzedażą przez internet.

Od lat w czołówce rankingu melduje się też Grupa Kęty. Dla niej pandemiczny 2020 r. był rokiem wykorzystanych szans, a 2021 r. wbrew obawom okazał się tylko nieznacznie gorszy z punktu widzenia inwestorów. W rankingu GSR Grupa Kęty awansowała z trzeciej na drugą pozycję, wyróżniając się przede wszystkim wysokimi ocenami za kompetencje zarządu i relacje z inwestorami.

Podium uzupełnił ING Bank Śląski i jest to nie lada wydarzenie, bo przedstawiciela sektora bankowego nie było w najlepszej dziesiątce od 2017 r. (wówczas 3 miejsce zajął mBank). Wysoka pozycja, która jest konsekwencją przede wszystkim bardzo dobrych ocen kompetencji zarządu i innowacyjności, nie powinna być jednak niespodzianką, bo kurs urósł o 56 proc., a bank nie musi się za bardzo martwić tematem franków.

Tuż za podium uplasował się ubiegłoroczny debiutant giełdowy - Shoper. Jeśli poprawi relacje z inwestorami, których ocena nie była najwyższa, to w tym roku będzie mieć duże szanse na to, by wejść do pierwszej trójki.

Piąta w rankingu za 2021 r. była Selvita, czyli Giełdowa Spółka Roku 2020. Nie powtórzyła ona sukcesu ze względu na relatywnie niską ocenę osiągnięć w minionym roku. Mimo to jest jedną z zaledwie dwóch firm, które utrzymały pozycję w pierwszej dziesiątce przez dwa lata z rzędu. A był to rok zmiany preferencji inwestorów i odwrotu od spółek technologicznych (w tym zwłaszcza spółek z branży gier). W cenie były sektor finansowy (oprocz ING w TOP10 znalazł się Kruk), spółki przemysłowe (Grupa Kęty, Mo-Bruk, Ferro) i te, które szybko odbudowywały się po pandemii (LPP i Wirtualna Polska).

Giełdowa Spółka Roku 1999 Amica 2000 BRE Bank 2001 PGF 2002 Świecie 2003 Grupa Kęty 2004 Inter Groclin Auto 2005 Bioton 2006 TVN 2007 TVN 2008 AmRest 2009 Asseco Poland 2010 Cyfrowy Polsat i LW Bogdanka 2011 LPP i GPW 2012 LPP 2013 Inter Cars 2014 Kruk 2015 CD Projekt 2016 CD Projekt 2017 CD Projekt 2018 CD Projekt 2019 CD Projekt 2020 Selvita