Po kontenerach, na świecie zaczyna być widoczny wzrost popytu na palety.

Popyt na palety transportowe rośnie w związku z eksplozją e-commerce, która zmusiła detalistów i producentów do zwiększenia zapasów. Jednocześnie zaczyna brakować taniego drewna, gwoździ i pracy do wyrobu palet. W rezultacie ich cena pobiła rekord w USA, a w Europie poszła mocno w górę.

- Podaż nie nadąża za popytem. Sytuacja jest trudna – powiedział Howe Wallace, szef amerykańskiej spółki PalletOne.

W zależności od regionu USA, zwykła cena drewnianej palety waha się od 9 USD do 12 USD. W tym roku może sięgać 15 USD. Opublikowane w piątek dane o cenach produkcji sprzedanej w marcu pokazały, że w przypadku palet skok cen jest największy od 1993 roku.

- Nowe palety, używane, wynajmowane. Rosną ceny wszystkich – powiedział Chaille Brindley, wydawca magazynu Pallet Enterprise.

Na świecie jest ok. 5 mld palet, z czego ok. 2 mld w USA. Ok. 90 proc. jest wykonanych z drewna. Każdego roku w USA produkowane jest ok. 513 mln drewnianych palet, a ok. 326 mln jest naprawianych i wraca do użytku. Rynek palet rósł przed pandemią o 5-7 proc. rocznie. Eksperci uważają, że po jej zakończeniu dynamika wyraźnie wzrośnie.