PCF przekłada premierę, ale nie debiut

Premiera „Outriders”, największej gry People Can Fly, została przełożona na luty, ale plany związane z IPO przed końcem roku pozostają aktualne

People Can Fly Group (PCF) to jeden z najbardziej doświadczonych krajowych producentów gier z segmentu AAA, czyli wysokobudżetowych, jakościowych produkcji. Studio zostało założone w 2002 r. W 2007 r. jego większościowym wspólnikiem stał się Epic Games, amerykańska firma produkująca gry i twórca technologii Unreal Engine — popularnego silnika do budowy gier, na którym bazują produkcje PCF. Kolejnym etapem rozwoju był wykup menedżerski od Epic Games w 2015 r. dokonany przez Sebastiana Wojciechowskiego, jednego z ówczesnych menedżerów PCF oraz członka zarządu spółki. Teraz przed spółką kolejny krok milowy.