PentaTax najlepszy do obsługi akcyzowej

Warszawska firma Pentacomp to eksperci w dziedzinie IT dla rynku wyrobów akcyzowych i cła. Dzięki potencjałowi i kompetencjom zespołu oraz zdolnościom wytwórczym w zakresie oprogramowania, stworzyli najlepszy na rynku produkt przeznaczony dla klientów komercyjnych, którzy zużywają lub przemieszczają wyroby akcyzowane.

Platforma PentaTax to kompleksowe, w 100 proc. zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów, narzędzie służące do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Naszymi klientami są zarówno małe polskie firmy rodzinne, jak i największe korporacje zajmujące się akcyzą w Polsce. PentaTax obsługuje obecnie ponad tysiąc użytkowników, którzy zrealizowali przy użyciu obecnej wersji platformy ponad milion operacji biznesowych związanych z przemieszczeniami wyrobów akcyzowych – mówi Karol Gajos, prezes zarządu Pentacomp.

- Z uwagi na wieloletnią współpracę z Ministerstwem Finansów możemy na bieżąco dostosowywać PentaTax do zmieniających się przepisów. Znajomość systemów Ministerstwa od wewnątrz pozwala nam najlepiej na rynku uwzględnić potrzeby i wymogi regulacyjne. To jest coś co nas wyróżnia – mówi Karol Gajos, prezes zarządu Pentacomp.

Spółka może pochwalić się jednym z najdłuższych na rynku okresem kooperacji z Ministerstwem w obszarze celno-akcyzowym. To Pentacomp jest twórcą takich systemów jak system tranzytowy NCTS2 oraz system akcyzowy EMCS PL2, działających w standardzie europejskim.

- PentaTax ewoluuje wraz z rozwojem regulacji. W najbliższym czasie mamy zapowiedzianą nowelizację ustawy związaną z ewidencjami akcyzowymi - nasz produkt jest już przygotowany pod wymogi prawne, które wejdą w życie – dodaje Karol Gajos.

Kompletny produkt

PentaTax składa się z modułów: eDD, eAD, SENT, Ewidencje Akcyzowe i Deklaracje Akcyzowe. Tworzą one wspólną platformę i ze sobą współgrają, co oznacza, że każda informacja wpisana w jednym module jest widoczna w pozostałych, ale mogą też funkcjonować jako osobne komponenty, które klient może wdrażać w swoim środowisku.

- Nasz produkt dotyczy wszystkich branż, których dotyka akcyza. Obejmuje ewidencje akcyzowe energii elektrycznej, banderol czy wyrobów tytoniowych. W zakresie przemieszczeń obsługujemy przemieszczenia paliw (w tym gaz, LPG), węgla, smarów, alkoholu, odpadów i leków – wymienia prezes Pentacomp.

Platforma to nie tylko gotowe rozwiązanie, które klienci mogą zamówić w dogodnym dla siebie modelu - chmurowym, w trybie SaaS lub on-premise, z infrastrukturą po stronie klienta.

- Przywiązujemy bardzo dużą wagę, żeby nasz produkt stał się elementem architektury informacyjnej klientów. PentaTax to nie jest samotna wyspa. Nasze rozwiązanie może być zintegrowane z innymi systemami klienta – zapewnia Karol Gajos.

Znamy ten biznes

Przez blisko 30 lat swojej działalności Pentacomp zdobywał doświadczenie nie tylko poprzez kontakty z Ministerstwem Finansów, ale również tworząc ogólnokrajowe, złożone rozwiązania informatyczne dla bardzo wymagających klientów, takie jak system e-Recepta czy centralna Platforma e-Zamówienia. Kompetencje budował również współpracując z licznymi podmiotami komercyjnymi.