PFR: błąd we wniosku w ramach Tarczy Finansowej oznacza konieczność zwrotu subwencji

Jeśli przedsiębiorca zadeklarował nieprawdziwe dane wypełniając wniosek w ramach Tarczy Finansowej, a otrzymał dotację, to powinien ją oddać w ciągu 14 dni na specjalny rachunek, powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zapotoczny mówił w piątek podczas wideodebaty "Z tarczą na wirusa" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że decydujący w rozstrzyganiu problemów związanych ze składaniem wniosków, np. w związku z definicjami, jest regulamin programu oraz uchwała Rady Ministrów, określająca zasady przyznawania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. "To fundamentalne dokumenty i nic w trakcie trwania programu nie uległo zmianie" - stwierdził.



Zdaniem prezesa definicja przedsiębiorstwa zmieniła się tylko w kwestii podmiotów powiązanych, w związku "z interpretacją, jaką dostaliśmy od Komisji Europejskiej" . "Mówi ona, że wszystkie firmy, powiązane kapitałowo lub osobowo, są liczone jako podmiot łączny" - powiedział.



Według Zapotocznego nie ma możliwości poprawy już złożonych wniosków. "Składamy wniosek i czekamy na informację". W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zadeklarował nieprawdziwe dane wypełniając wniosek i otrzymał dotację, to "powinien ją oddać w ciągu 14 dni na specjalny rachunek".



Prezes PFR Portal PPK zadeklarował, że - co do zasady - można łączyć subwencje z Tarczy Finansowej ze środkami pochodzącymi z UE, aczkolwiek graniczne kwoty subwencji mogą się różnić, w zależności od sektora działalności.



"Środki z subwencji, oprócz finansowania bieżącej działalności, jak wypłata wynagrodzeń, opłacanie potrzebnych materiałów czy kosztów najmu, do 25 proc. sumy może być przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych" - powiedział.



Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do PPK, mogą na czas przestoju ekonomicznego "zaprzestać finasowania wkładu pracowniczego PPK, co wynika z art. 25 Ustawy o PPK" - zadeklarował Zapotoczny.



Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju, mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.



Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł. Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw - 25 mld zł.



Do tej pory Komisja Europejska wyraziła zgodę na subwencję finansowe dla mikro, małych i średnich firm w kwocie 75 mld zł.