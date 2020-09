PGE chce opublikować nową strategię późną jesienią

mBank przed sprzedażą planuje przyszłość

mBank przedstawił strategię do 2023 r. Może to dziwić, bo instytucja, zgodnie z wolą właściciela Comerzbanku, ma zostać sprzedana do końca przyszłego roku. Musiała jednak opublikować strategię, bo zakończył realizację poprzedniej rozpisanej na lata 2017-20.