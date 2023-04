PGE i ZE PAK powołały spółkę do budowy elektrowni jądrowej

fot. ARC

Jak poinformowały PGE i ZE PAK, w czwartek ich przedstawiciele podpisali statut nowej spółki, której celem będzie udział w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Elektrownia ma powstać jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. Siłownia ma mieć co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

PGE PAK Energia Jądrowa ma przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

W czwartek, w czasie konferencji zorganizowanej przy terenie kopalni odkrywkowej ZE PAK niedaleko miejscowości Wielkopole wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaznaczył, że transformacja energetyczna i polityka klimatyczna UE powodują, iż Polska musi myśleć o pozyskaniu nowych, bezemisyjnych źródłach energii oraz o odejściu od źródeł kopalnych.

Mówiąc o nowej spółce wicepremier oceniał, że jest "ważna, ponieważ tworzą ją (...) poważni partnerzy, którzy z poważnym partnerem koreańskim biorą się za realizację poważnego projektu" - zastrzegł Sasin. Wskazał, że budowa dwóch pierwszych reaktorów w rejonie konińskim zapewni około 10 proc. dzisiejszego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Ocenił również, że inwestycja może zapewnić około 10 tys. nowych miejsc pracy.

Wicepremier podkreślał, że o ile inwestycja nie jest bezpośrednio realizowana przez rząd, to jednak "cieszy się poparciem rządu". "My zrobimy ze swojej strony wszystko, aby ułatwić ten proces inwestycyjny. Zarówno, jeśli chodzi o te inwestycje realizowane wprost przez rząd, jak i te realizowane z poparciem rządu przez podmioty gospodarcze" - oświadczył.

Minister - członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann zaznaczył, że jako polityk reprezentujący wschodnią Wielkopolskę ocenia, iż planowana inwestycja to "skok cywilizacyjny" dla regionu. "To jest gigantyczny impuls i dla życia społecznego, i dla gospodarki, dla społeczności lokalnych, dla licznych samorządów" - mówił. "Konin i Wielkopolska wschodnia stanie się jednym z fundamentalnych centrów rozwojowych polskiej energetyki jądrowej" - dodał Hoffmann.

Prezes ZE PAK Piotr Woźny na podstawie innych inwestycji w energetykę jądrową koszt budowy dwóch bloków w rejonie Konina oszacował na ok. 100 mld zł. Woźny zastrzegł, że najpierw należy przeprowadzić badania miejsca pod pierwsze reaktory, aby upewnić się co do bezpieczeństwa inwestycji. "Chcielibyśmy uwinąć się z tymi wszystkimi niezbędnymi badaniami w ciągu 3-4 lat" - dodał.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podkreślił, że budowa elektrowni jądrowej w rejonie Konina jest obecnie najważniejszą inwestycją spółki. Zawiązanie nowej spółki z ZE PAK określił jako "ważny dzień dla Polski, polskiej energetyki, mieszkańców regionu".

Zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem PGE i ZE PAK będą mieć po 50 proc. udziałów w powołanej w czwartek spółce. Członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa, natomiast jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK będzie pełnił funkcję jej przewodniczącego. Rada będzie liczyć 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy, a zarząd - z 4 członków, po 2 z każdej ze stron.

Prezesem zarządu ma być Jakub Rybicki, wiceprezesami - Maciej Stec, Tomasz Nowacki i Maciej Koński. W radzie nadzorczej kierowanej przez Zygmunta Solorza, głównego akcjonariusza ZE PAK, zasiądą prezes PGE Wojciech Dąbrowski jako wiceprzewodniczący, Tobias Solorz, Piotr Żak, Justyna Kulka, Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Piotr Skrzydelski, Damian Bronner, Tomasz Trautsolt, Paweł Stępień i Radosław Kwaśnicki.

Partnerem PGE PAK Elektrownie Jądrowe ma być koreański koncern KHNP - operator wszystkich działających w Korei Płd. elektrowni jądrowych. Koreańczycy kończą też składającą się z czterech reaktorów APR1400 elektrownię Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. APR1400 to reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) o 60-letnim okresie eksploatacji. Pierwszy blok - Shin-Kori 3 - rozpoczął działalność komercyjną w 2016 r. W elektrowni Shin-Kori trwa budowa dwóch takich reaktorów - bloków numer 5 i 6.

Jesienią 2022 r. ZE PAK, PGE i KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Jednocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie.