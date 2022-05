PGE inwestuje w sponsoring

W ubiegłym roku największy polski koncern energetyczny przyjął nową strategię sponsoringową - chce, aby kierunki rozwoju w tej dziedzinie wpisywały się w strategię biznesową, która koncentruje się na transformacji energetycznej. W 2021 r. efektywność projektów sponsoringowych wyniosła 863 proc., to o 60 pkt proc. więcej niż rok wcześniej i o 165 pkt. proc. więcej niż w 2019 r.

– Wszystkie nasze duże projekty sponsoringowe są opłacalne i przynoszą średnio prawie dziewięciokrotny zwrot w postaci ekwiwalentu reklamowego - tłumaczy Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zaangażowanie na stadionie: Koncern energetyczny, którym kieruje Wojciech Dąbrowski, stworzył m.in. nowy program MOCna Liga PGE, w ramach którego kontynuuje sponsoring stadionu Narodowego czy żużlowej PGE Ekstraligi. Marek Wiśniewski, Puls Biznesu

W kolejnych latach projekty sponsoringowe grupy będą skupiały się na trzech obszarach: sporcie profesjonalnym, amatorskim oraz kulturze. Poza finansowaniem zawodowych sportowców grupa przeznacza pieniądze także na działania na rzecz młodzieży oraz wspieranie filharmonii oraz muzeów w Polsce. Grupa nie ujawnia jednak, ile pieniędzy przeznaczyła dotychczas, ani ile zamierza przeznaczyć w kolejnych latach na marketing sportowy czy mecenat nad instytucjami kultury.

W ubiegłym roku PGE po raz pierwszy zaangażowała się także w działalność w e-sporcie. Grupa jest m.in. sponsorem tytularnym Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej, w której rywalizacja toczy się w popularnej grze Counter Strike.

– Nie możemy obrażać się na to, że świat biegnie do przodu, lecz musimy się dostosować do nowych kanałów komunikacji. Wiążemy duże nadzieje z e-sportem, a kontakt z potencjalnymi klientami, czyli młodzieżą, jest dla nas szczególnie ważny - dodaje prezes grupy.

79 Tyle umów sponsoringowych zawarło PGE w ubiegłym roku...

3 ...z tyloma związkami sportowymi współpracowała…