PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu dla klientów biznesowych

PGNiG Obrót Detaliczny obniża w lipcu ceny gazu dla klientów biznesowych o 15 proc. od cen określonych w cenniku w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. - poinformowała spółka w piątek.

PGNiG Obrót Detaliczny poinformowało w piątek, że wprowadza kolejną obniżkę cen gazu dla klientów biznesowych. Ma ona wynieść 15 proc. od cen określonych w cenniku w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. jednak nie dłużej niż do zmiany cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem" - zastrzegła spółka.

"Wprowadziliśmy czasowe obniżenie cen paliwa gazowego dla klientów korzystających z cennika "Gaz dla Biznesu" nr 9. Obniżka obowiązuje w okresie od 14 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.(...) Obniżka dotyczy ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy i nie dotyczy stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z cennika" - zaznaczono w komunikacie wydanym przez PGNiG Obrót Detaliczny. Spółka wprowadziła już następujące obniżki: 25 proc. od cen określonych w cenniku w okresie od 14 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r., 35 proc. od cen obowiązujących w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r., 15 proc. od cen obowiązujących od 1 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r., 25 proc. od cen określonych w cenniku od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Zwrócono uwagę, że obniżką są objęci automatycznie wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w cenniku. Automatyczna obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen innych niż wynikające z cennika, określonych w zawartych czasowych aneksach lub przyjętych ofertach specjalnych. Dodano, że skorzystanie z obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek działań, a ceny uwzględniające obniżkę będą automatycznie stosowane przez sprzedawcę w rozliczeniach z odbiorcami. Spółka podkreśliła, że obniżka nie wiąże się dla odbiorców z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami umownymi – umowy podlegają realizacji bez zmian na dotychczasowych zasadach.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗