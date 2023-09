PIE: inflacja kontynuuje spadek, we wrześniu wyniesie poniżej 9 proc. PAP

Inflacja kontynuuje spadek. We wrześniu wyniesie ok. 9 proc. Kolejne miesiące będą jednak coraz trudniejsze – stwierdził ekonomista PIE Jakub Rybacki w komentarzu do piątkowych danych o inflacji.

