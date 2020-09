Po raz pierwszy od 2003 r. spadła łączna liczba mieszkańców Singapuru. To skutek pandemii koronawirusa, która ograniczyła liczbę obcokrajowców pracujących w tym azjatyckim państwie-mieście.

Według najnowszego raportu, całkowita populacja liczona wg stanu na czerwiec 2020 r. zmniejszyła się o 0,3 proc. do 5,69 mln w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W głównej mierze z powodu zmniejszenia się zatrudnienia w sektorze usług.

Ostatni spadek całkowitej populacji, obejmującej obywateli, stałych mieszkańców, zagranicznych pracowników i studentów, odnotowano w 2003 r. do 4,11 mln z 4,18 mln rok wcześniej.

O 2,1 proc. ograniczona została w czerwcu 2020 r. liczba nierezydentów, która wyniosła 1,64 mln. To najniższy odczyt od 2015 r. Najmocniejszy spadek zarejestrowano w przypadku osób posiadających pozwolenie na pracę.

W raporcie podkreślono, że w ciągu minionych 10 lat mocno wzrósł odsetek obywateli w wieku co najmniej 65 lat. Zwiększył się on do 16,8 proc. z 10,1 proc. w 2010 r. a prognoza rządowa zakłada, ze w 2030 r. będzie to już prawie 25 proc.