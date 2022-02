Piotr Nowak: w obronie ludzi i gospodarki

Stanowczo potępiamy bezprecedensowy atak zbrojny wojsk rosyjskich na Ukrainę. Naszym priorytetem jest przede wszystkim wprowadzenie w możliwie najszerszym zakresie sankcji, które dotkliwie uderzyłyby w gospodarkę Federacji Rosyjskiej. Sankcji, które w skuteczny sposób doprowadzą do zaniechania kolejnych działań militarnych i dadzą nadzieję na przywrócenie integralności terytorialnej niepodległej Ukrainy.

Obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby jednoznacznie oceniać skutki gospodarcze rosyjskiej inwazji oraz sankcji, które nakładane są na Federację Rosyjską. Wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą.

W tych trudnych dniach solidaryzujemy się z narodem ukraińskim. Priorytetem jest dla nas ludzkie życie oraz zadbanie o bezpieczeństwo Polski w każdym możliwym wymiarze oraz zabezpieczenie wschodniej granicy Unii Europejskiej. Rząd podejmuje działania na wielu polach – politycznym, państwowym i ludzkim.

Mamy świadomość, że wielu polskich przedsiębiorców do tej pory z powodzeniem rozwijało swoją działalność w Rosji i na Ukrainie. Eksport polskich towarów do obu państw stanowi obecnie około 5 proc. całego naszego eksportu, a polskie inwestycje na Ukrainie i w Rosji to około 3,9 proc. wszystkich polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dobra kondycja i ochrona polskich firm oraz ich pracowników pozostaje w centrum naszej uwagi. Tak było w czasie pandemii, kiedy przygotowywaliśmy i wdrażaliśmy kolejne odsłony Tarczy Antykryzysowej, tak będzie i w tym przypadku.

Jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami gospodarczymi i środowiskami biznesowymi, które zgłaszają nam pierwsze sygnały dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w nowych warunkach geopolitycznych. W Kijowie cały czas w trybie zdalnym działa też Biuro Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Dla wszystkich przedsiębiorców dostępna jest również infolinia PAIH24 (+48 22 334 99 55). Na bieżąco monitorujemy i analizujemy również sytuację w poszczególnych branżach. Działamy dynamicznie i w zależności od dalszego rozwoju wydarzeń na Ukrainie, jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy przygotowywać odpowiednie instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.