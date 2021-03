PKB Wietnamu wzrósł mniej niż oczekiwano

Pierwszy kwartał 2021 r. wietnamska gospodarka kończy ze wzrostem rzędu 4,48 proc. To wynik niższy niż zakładał rynek, ale w całym bieżącym roku ma zrealizować cel na poziomie 6,5 proc.

Początek bieżącego roku ta wschodnioazjatycka gospodarka może zaliczyć do umiarkowanie udanych. Nowe ogniska epidemii Covid-19 doprowadziły do blokady części gospodarki, choć nieporównywalnie mniejszych niż ma to miejsce w wielu „rozwiniętych” krajach. Problemem były też łańcuchu dostaw, blokowane m.in. niską podażą chipów czy części elektronicznych. Wpływ na tempo rozwoju miało też nierównomierne ożywienie w światowej gospodarce.

W rezultacie PKB Wietnamu wzrósł w pierwszych trzech miesiącach br. o 4,48 proc. podczas gdy mediana prognoz zakładała dynamikę na poziomie 5,7 proc.

Skala wzrostu jest porównywalna z tą z ostatniego kwartału 2020 r.

Tamtejsze ministerstwo finansów ocenia jednak, że w skali całego roku uda się zrealizować cel na poziomie przynajmniej 6,5 proc.

Wietnamska gospodarka, jako jedna z nielicznych odnotowała w 2020 r. dodatnią zmianę PKB, relatywnie dobrze radząc sobie ze skutkami pandemii Covid-19. Kraj obecnie zyskuje na wzroście eksportu oraz księguje znaczącą zwyżkę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Eksport po pierwszych trzech miesiącach 2021 r. zwiększył się o 22 proc. w ujęciu rocznym, zaś import o 26,3 proc. Sprzedaż zagraniczna napędzana była dostawami sprzętu elektronicznego, smartfonów i akcesoriów (wzrost o 9,45 proc. r/r). Tymczasem zadeklarowane BIZ zwiększyły się o 18,5 proc. zaś „realne” o 6,5 proc.

Wyrazem lepszych prognoz jest podwyższenie przez agencję Moody’s Inwestor Service perspektywy dla Wietnamu z negatywnej do pozytywnej i potwierdzenie ratingu inwestycyjnego na poziomie Ba3. Agencja twierdzi, że ten azjatycki tygrys może skorzystać na zmianach w globalnej produkcji, handlu i konsumpcji po pandemii.